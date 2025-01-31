В Одесской области бухгалтер одной из частей присвоили деньги пропавших без вести

Подозреваемый после задержания. Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили чиновника одной из воинских частей в Одесской области, из-за халатности которого было присвоено 2,3 миллиона гривен выплат пропавших без вести бойцов. Теперь мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

Начальник финансово-экономической службы воинской части в Одесской области в течение года указывал в документации по выплате денежного обеспечения номер банковского счета своей знакомой. Его руководитель подписывал документы, не проверяя кому именно поступали средства. Таким образом бухгалтер получил 2,3 млн гривен, которые должны были пойти военнослужащим. Сейчас мужчина находится под стражей.

Какое наказание грозит

ГБР сообщило бухгалтеру о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины, а именно в халатном отношении к службе. За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали об одесситке которая предлагала девушкам 1000 долларов за работу в Европе. А также об одесском предпринимателе, которого подозревают в коррупционной схеме на зерне.