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В Одесской области снегопад — безопасно ли сейчас на дорогах

3 февраля 2025 11:38
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Ситуация на дорогах Одессы из-за погодных условий
Снегоочистительная техника на дорогах. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

На дорогах Одесской области проезд транспорта обеспечен. Специальная техника работает с ночи поэтому завалов снега нет. При выезде на трассу водителей просят учитывать погодные условия. 

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Проезд по дорогам

Сегодня утром было немало пробок, потому что покрытие дорог мокрое. Но проезд по трассам общего пользования и государственного значения коммунальщикам удалось обеспечить. Подрядные организации и работники Службы восстановления обеспечены необходимой техникой, находятся на постоянном патрулировании и обрабатывают асфальт противогололедными материалами. Также круглосуточно работает аналитически-мониторинговый центр, который следит за ситуацией на дорогах и оперативно реагирует.

Погодные условия

Сегодня в городе температура воздуха колеблется от 0°С до +5°С. Наблюдается мокрый снег и юго-восточный ветер 1-3 м/с, порывы до 6 м/с. Поэтому коммунальщики просят учитывать погодные условия и быть особенно внимательными за рулем:

  • не превышать скорость,
  • пользоваться ремнями безопасности,
  • соблюдать безопасную дистанцию во время движения.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе потратят 100 миллионов на тротуары и дороги. А также о причинах остановки строительства дороги Николаев-Одесса.

Одесса дороги снег Новости Одессы коммунальные службы
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