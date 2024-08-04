На побережье Одесской области военные моряки обнаружили и обезвредили якорную мину

Мина, уничтоженная в Одесской области. Фото: ВМС ВСУ

Сегодня, 4 августа, на побережье Одесчины военные моряки обнаружили якорную мину. Боеприпас обезвредили путем контролируемого подрыва, соблюдая все меры безопасности.

Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сообщение ВМС ВСУ. Фото: скриншот

Мина на одесском побережье

"Сегодня в Одесской области была обнаружена очередная опасная находка — якорная мина, которую вынесло на побережье. Силами и средствами ВМС ВС Украины боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности", — говорится в сообщении.

Командование Военно-Морских сил ВС Украины также напоминает гражданам о необходимости осторожного обращения с подозрительными или взрывоопасными предметами. Ни в коем случае нельзя приближаться к ним, прикасаться или пытаться самостоятельно перемещать или обезвреживать. При обнаружении таких предметов следует немедленно сообщить соответствующим службам.

Минная опасность

Добавим, что в настоящее время в регионе бурлит шторм, поэтому растет риск минной опасности. Высока вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи