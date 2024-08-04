На узбережжі Одещини військові моряки виявили та знешкодили якірну міну

Міна, яку знищили в Одеській області. Фото: ВМС ЗСУ

Сьогодні, 4 серпня, на узбережжі Одещини військові моряки виявили якірну міну. Боєприпас знешкодили шляхом контрольованого підриву, дотримуючись усіх заходів безпеки.

Про це у неділю, 4 серпня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Допис ВМС ЗСУ. Фото: скриншот

Міна на одеському узбережжі

"Сьогодні на Одещині було виявлено чергову небезпечну знахідку — якірну міну, яку винесло на узбережжя. Силами та засобами ВМС ЗС України боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки", — йдеться у повідомленні.

Командування Військово-Морських сил ЗС України також нагадує громадянам про необхідність обережного поводження з підозрілими або вибухонебезпечними предметами. У жодному разі не можна наближатися до них, торкатися або намагатися самостійно переміщувати чи знешкоджувати. У разі виявлення таких предметів слід негайно повідомити відповідні служби.

Мінна небезпека

Додамо, що наразі в регіоні вирує шторм, тому зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги