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В Одесской области задержали предателя, который "охотился" на HIMARS

10 апреля 2023 14:44
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области задержали предателя, который "охотился" на HIMARS
Задержание злоумышленника. Фото: СБУ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

СБУ задержала предателя, который "охотился" на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области. Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, завербованный врагом после начала полномасштабной агрессии.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Установлено, что оккупанты выбрали ему псевдоним "Крымчанин" и отработали задачу сбора информации об обороне Одесской области.

По указанию российской спецслужбы их агент скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей региона.

Кроме того, он пытался найти позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS.

"Полученные сведения предатель пытался передать своему российскому "куратору" через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения им разведывательную задачу", — говорится в сообщении.

Для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, СБУ задержала вражеского информатора в Николаевской области. Мужчина собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.

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