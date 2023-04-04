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В Одесі затримали водія з небезпечними предметами

4 квітня 2023 11:09
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Авто зупинили під час комендантської години
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на 4 квітня поліцейські помітили автомобіль Volvo, який порушив встановлені правила та рухався містом під час комендантської години. Під час перевірки автомобіля, патрульні виявили боєприпаси

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області. 

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"Інспектори повідомили водію про намір провести поверхневу перевірку автомобіля. На запитання, чи є заборонені предмети в транспортному засобі, він зізнався, що перевозить боєприпаси", — йдеться в повідомленні. 

Під час огляду багажного відділення автомобіля, охоронці порядку виявили предмети, схожі на гранати та набої до автомата. Підозрілий 32-річний громадянин не міг пояснити, як та навіщо у нього з’явились боєприпаси. Для розслідування справи на місце викликали слідчо-оперативну групу.

"Продавці" зброї

Нагадаємо, у Дюківському парку одесит збув небезпечний бойовий припас. За це 30-річному чоловікову загрожує позбавлення волі щонайменше на три роки.

Також нещодавно поліцейські задокументували, як уродженець Миколаївщини двічі продав небезпечні предмети, отримавши за них прибуток. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Ще в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі". 

Також ми писали, що правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до продажу зброї з боєприпасами, та виявили місце схрону. Наразі обвинувальний акт щодо двох учасників угруповання "продавців зброї" скеровано до суду, третього спільника оголошено в розшук.

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