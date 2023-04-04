В Одессе задержан водитель с опасными предметами

Авто остановили во время комендантского часа

В ночь на 4 апреля полицейские заметили автомобиль Volvo, который нарушил установленные правила и двигался по городу во время комендантского часа. Во время проверки автомобиля патрульные обнаружили боеприпасы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Читайте также:

"Инспекторы сообщили водителю о намерении провести поверхностную проверку автомобиля. На вопрос, запрещены ли предметы в транспортном средстве, он признался, что перевозит боеприпасы", — говорится в сообщении.

Во время осмотра багажного отделения автомобиля, стражи порядка обнаружили предметы, похожие на гранаты и патроны к автомату. Подозрительный 32-летний гражданин не мог объяснить, как и зачем у него появились боеприпасы. Для расследования дела на место была вызвана следственно-оперативная группа.

"Продавцы" оружия

Напомним, в Дюковском парке одессит сбыл опасный боевой запас. За это 30-летнему мужчине грозит лишение свободы не менее трех лет.

Также недавно полицейские задокументировали, как уроженец Николаевской области дважды продал опасные предметы, получив за них прибыль. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Еще в Одессе полицейские задержали переселенца из Донбасса, который сбыл опасный боевой припас. Своего потенциального покупателя он нашел на "Привозе".

Также мы писали, что правоохранители установили трех человек, причастных к продаже оружия с боеприпасами, и обнаружили место тайника. В настоящее время обвинительный акт в отношении двух участников группировки "продавцов оружия" направлен в суд, третий сообщник объявлен в розыск.