В Одесской области уничтожено более 50 гектаров земли: в чем причина

ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС

На территории Одесской области с начала лета уже зафиксировано более 200 случаев возгораний сухой растительности, которые привели к уничтожению около 50 гектаров земли. Только за последние сутки спасатели смогли ликвидировать 12 пожаров, охвативших площадь более 5 гектаров.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Большинство из пожаров возникли из-за небрежного отношения граждан к природной среде. Вспышки пожаров в основном начинались от поджога сухой растительности и окурков.

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.