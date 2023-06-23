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В Одесской области уничтожено более 50 гектаров земли: в чем причина

23 июня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области уничтожено более 50 гектаров земли: в чем причина
ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На территории Одесской области с начала лета уже зафиксировано более 200 случаев возгораний сухой растительности, которые привели к уничтожению около 50 гектаров земли. Только за последние сутки спасатели смогли ликвидировать 12 пожаров, охвативших площадь более 5 гектаров.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Большинство из пожаров возникли из-за небрежного отношения граждан к природной среде. Вспышки пожаров в основном начинались от поджога сухой растительности и окурков.

Правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.

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