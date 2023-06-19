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На Одещині вогонь знищив 24 га землі в екосистемах регіону

19 червня 2023 18:00
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині вогонь знищив 24 га землі в екосистемах регіону
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС в Одеській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Вогнеборці Одещини лише за останній тиждень 61 раз ліквідовували пожежі сухої рослинності. Загалом вогонь знищив близько 24 га української землі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Одеської області.

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Рятувальники Одеської області протягом останнього тижня ліквідували 61 пожежу в екосистемах регіону. Загалом вогонь знищив близько 24 га рослинності.

"Ця статистика — серйозний сигнал для усіх, адже необхідність більш серйозного дотримання правил пожежної безпеки, особливо на природі, залишається незмінною", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначають, що попри чисельні попередження, багато громадян продовжують нехтувати правилами пожежної безпеки, а це несе за собою жахливі наслідки.

"Ми знову звертаємося до кожного свідомого громадянина! Будьте відповідальні, бережіть природу та дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Ваша активна позиція та співпраця в цьому питанні мають вирішальне значення", — наголосили в ДСНС.

Зазначимо, в Одеській області з 17 по 19 червня оголошено надзвичайну (V класу), місцями високу (ІV класу) пожежну небезпеку. Це може спричинити займання сухої трави в області.

Нагадаємо, рятувальники оголосили 5 рівень пожежної небезпеки в Миколаївській  області. Такі погодні умови вимагають від усіх громадян суворого дотримання правил безпечної поведінки з вогнем.

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