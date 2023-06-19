В Одесской области огонь уничтожил 24 га земли в экосистемах региона

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС в Одесской области

Пожарные Одесчины только за последнюю неделю 61 раз ликвидировали пожары сухой растительности. В общей сложности огонь уничтожил около 24 га украинской земли.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Одесской области.

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Спасатели Одесской области в течение последней недели ликвидировали 61 пожар в экосистемах региона. В общей сложности огонь уничтожил около 24 га растительности.

"Эта статистика — серьезный сигнал для всех, ведь необходимость более серьезного соблюдения правил пожарной безопасности, особенно на природе, остается неизменной", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что, несмотря на многочисленные предупреждения, многие граждане продолжают пренебрегать правилами пожарной безопасности, а это несет за собой ужасные последствия.

"Мы снова обращаемся к каждому сознательному гражданину! Будьте ответственны, берегите природу и соблюдайте правила пожарной безопасности. Ваша активная позиция и сотрудничество в этом вопросе имеют решающее значение", — подчеркнули в ГСЧС.

Отметим, в Одесской области с 17 по 19 июня объявлена чрезвычайная (V класса), местами высокая (IV класса) пожарная опасность. Это может вызвать воспламенение сухой травы в области.

Напомним, спасатели объявили 5 уровень пожарной опасности в Николаевской области. Такие погодные условия требуют у всех граждан строгого соблюдения правил безопасного поведения с огнем.