На побережье Одесчины зацвело редкое краснокнижное растение

Занесенный в Красную книгу желтый мачок. Фото: кадр из видео

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области в разгар лета зацвел желтый мачок. Это редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины. В природном парке оно сохранилось лишь на двух участках побережья Черного моря, где находится под особой охраной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога и сотрудника национального парка Ивана Русева.

Растет только в двух местах

Иван Русев говорит, что желтый мак относится к семейству маковых и растет в литоральной полосе вдоль берегов Черного моря и лиманов. Однако на территории национального природного парка растение встречается лишь на двух участках пересыпа, где полностью отсутствует антропогенное воздействие. По его словам, именно благодаря минимальному вмешательству человека удалось сохранить эти уникальные очаги.

"В нашем национальном парке желтый мак растет лишь на двух участках пересыпа, где полностью отсутствует антропогенная нагрузка, и где он находится под строгой охраной", — отметил эколог.

Почему растение исчезает

По словам специалиста, численность желтого мачка сокращается из-за природных особенностей вида и деятельности человека. Среди основных причин — узкие условия, в которых может расти растение, низкая всхожесть семян, а также разрушение естественных мест обитания при укреплении побережья, рекреационная нагрузка и сбор растения в качестве лекарственного сырья.

Для сохранения вида экологи считают необходимым создавать новые природоохранные территории вдоль морского побережья, в частности на уникальном пересыпе лимана Сасик.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" вода в отдельных соленых водоемах приобрела коричневый и ржавый оттенок. Причиной этого стали микроорганизмы, которые активно размножаются в сверхсоленой воде с наступлением жары.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Тарутинской степи в Одесской области продолжают восстанавливать популяцию европейского хомяка, находящегося под угрозой исчезновения. В этом году в естественную среду выпустили еще более 15 животных. Специалисты надеются, что это поможет укрепить местную популяцию редкого вида. Европейский хомяк занесен в Красную книгу Украины.