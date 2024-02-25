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Над Черным морем наблюдается активность американской авиации

25 февраля 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Над Черным морем наблюдается активность американской авиации
Маршрут разведывательного самолета. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Активность американской авиации наблюдается у южных границ Одесской области. Над Черным морем фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

История создания

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion.
Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.

Напомним, страна-агрессор Россия увеличила количество военных кораблей в Черном море. Сегодня, 25 февраля, на рейде наблюдается аж три судна. Ракетоносителей нет, они введены в пункты базирования, но ситуация может измениться.

Также мы сообщали, что в Украине началась работа по созданию новейшего морского подводного дрона, который сможет вытеснить Черноморский флот из территориальных вод Украины.

Одесса
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