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Напав у лісі — на Одещині затримали ґвалтівника дитини

4 октября 2024 11:46
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На Одещині бездомний зґвалтував неповнолітню дівчину
Поліцейський заповнює документи. Фото: ГУНП в Одеській області
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Поліцейські затримали 48-річного чоловіка. Його підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Раніше затриманий неодноразово мав проблеми з законом.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 4 жовтня.

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Обставини злочину

Чоловік напав на дівчину у лісосмузі, куди вона ходила по горіхи. Повернувшись додому, дитина все розповіла матері. Та звернулася до поліції.

Підозрюваного розшукали за описом, який надала потерпіла. Ним виявився уродженець іншої області без постійного місця проживання. Він має судимість за грабіж та замах на зґвалтування.

Що загрожує ґвалтівнику

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому оголосили про підозру у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої. Якщо провина нападника буде доведена у суді, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учаснику банди, яка заманювала чоловіків гомосексуальної орієнтації на підставні зустрічі, а потім шантажувала їх, видаючи себе за поліцейських. 

Також чутки про маніяка під Одесою виявилися неправдивими.

Одесса дети изнасилование полиция Одесская область Новости Одессы

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