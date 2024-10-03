В Одесі винесли вирок у справі про інтимний шантаж

Будівля Приморського райсуду в Одесі. Фото: Приморський суд

Злочинці через сайти знайомств заманювали чоловіків гомосексуальної орієнтації на підставні зустрічі, а потім шантажували їх, видаючи себе за поліцейських. Один з учасників угруповання пішов на угоду з прокуратурою.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Приморського районного суду.

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Підступна схема

За матеріалами справи, до угруповання входили п'ятеро осіб, серед яких — неповнолітній хлопець. Саме він під вигаданими іменами знайомився з чоловіками на відповідних сайтах і пропонував зустрітися. Зустрічі відбувалися в орендованій квартирі. У кімнаті у годиннику була встановлена прихована відеокамера.

Коли потерпілий і хлопець роздягалися, до квартири вдиралися двоє інших учасників угруповання. Один з них показував недійсне поліцейське посвідчення. У чоловіків вимагали від 2,4 тис. грн до 3 тис. доларів. В іншому разі погрожували розголошенням їхнього особистого життя і кримінальною відповідальністю за секс з неповнолітнім. Якщо хтось намагався чинити опір, його били й заливали газом з балончику.

Жертвами угруповання стали вісім чоловіків. Одного з них, який казав, що не має грошей, загорнули у простирадло і викинули з вікна балкону другого поверху.

Доля наживки

Коли учасників групи затримали, неповнолітній хлопець уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. За угодою, покарання йому мали замінити п'ятьма роками умовного терміну.

Втім, за ґрати хлопець все одно потрапив. Як з'ясувалося, поки тривав суд він встиг скоїти замах на вбивство й продати чужу автівку.

Стосовно інших учасників угруповання слідство триває, у тому числі за іншими справами.

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