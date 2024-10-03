В Одессе вынесли приговор по делу об интимном шантаже

Здание Приморского райсуда в Одессе. Фото: Приморский суд

Преступники через сайты знакомств привлекали мужчин гомосексуальной ориентации на подставные встречи, а затем шантажировали их, выдавая себя за полицейских. Один из участников группировки пошел на соглашение с прокуратурой.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского районного суда.

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Коварная схема

По материалам дела, в группировку входили пять человек, среди которых несовершеннолетний парень. Именно он под придуманными именами знакомился с мужчинами на соответствующих сайтах и предлагал встретиться. Встречи проходили в съемной квартире. В комнате в часах была установлена скрытая видеокамера.

Когда потерпевший и парень раздевались, в квартиру ворвались двое других участников группировки. Один из них показывал недействительное полицейское удостоверение. У мужчин требовали от 2,4 тыс. грн. до 3 тыс. долларов. В противном случае угрожали разглашением их личной жизни и уголовной ответственностью за секс с несовершеннолетним. Если кто-то пытался сопротивляться, его избивали и заливали газом из баллончика.

Жертвами группировки стали восемь мужчин. Одного из них, который говорил, что нет денег, завернули в простыню и выбросили из окна балкона второго этажа.

Доля наживки

Когда участников группы задержали, несовершеннолетний парень заключил с прокурором соглашение о признании виновности. По соглашению, наказание ему должны были заменить пятью годами условного срока.

Впрочем, за решетку парень все равно попал. Как выяснилось, пока продолжался суд, он успел совершить покушение на убийство и продать чужой автомобиль.

В отношении других участников группировки следствие продолжается, в том числе по другим делам.

Напомним, слухи о маньяке под Одессой оказались ложными.

Также в Одесской области подростка судили за зверское убийство.