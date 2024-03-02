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Последствия атаки на Одессу — глава ОВА Кипер сообщил о погибшем

2 марта 2024 02:39
обновлено: 02:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Последствия атаки на Одессу — глава ОВА Кипер сообщил о погибшем
Работники ГСЧС несут погибшего в результате российской атаки. Иллюстративное фото: facebook.com/ Сергей Крук
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате российских обстрелов Одессы в субботу, 2 марта, погиб человек. Соответствующие службы продолжают поисково-спасательную операцию.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"К сожалению, есть один погибший в результате российской атаки. Поисково-спасательная операция продолжается", — написал глава ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Напомним, что в Одессе в ночь на 2 марта несколько раз были слышны взрывы. Сначала сработала ПВО по вражескому беспилотнику, а позже взрывы были слышны после отбоя воздушной тревоги.

Также мы писали, что Кипер сообщал о семи пострадавших в результате российских обстрелов Одессы 2 марта. Среди них также один ребенок.

Добавим, что россияне ударили и по Харькову в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и случилось повреждение окон.

Одесса
беспилотники
Одесская область
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