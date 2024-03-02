Последствия атаки на Одессу — глава ОВА Кипер сообщил о погибшем
В результате российских обстрелов Одессы в субботу, 2 марта, погиб человек. Соответствующие службы продолжают поисково-спасательную операцию.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно о последствиях обстрела Одессы 2 марта
"К сожалению, есть один погибший в результате российской атаки. Поисково-спасательная операция продолжается", — написал глава ОВА.
Напомним, что в Одессе в ночь на 2 марта несколько раз были слышны взрывы. Сначала сработала ПВО по вражескому беспилотнику, а позже взрывы были слышны после отбоя воздушной тревоги.
Также мы писали, что Кипер сообщал о семи пострадавших в результате российских обстрелов Одессы 2 марта. Среди них также один ребенок.
Добавим, что россияне ударили и по Харькову в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и случилось повреждение окон.
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