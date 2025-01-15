Какие животные погибли, последствия выброса мазута из танкеров в Черное море

Птица в мазуте с российских танкеров. Фото: росСМИ

Прошел месяц с крушения российских танкеров в Черном море, а экологическая катастрофа только набирает обороты. Тысячи погибших птиц и морских млекопитающих — это только начало, и их количество продолжает расти. Первые случаи загрязненных птиц уже зафиксировали на побережье Одесской области. Можно ли остановить этот экоцид и насколько серьезными будут его последствия для региона и экосистемы Черного моря?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский эколог-журналист и специалист Национального экологического центра Украины Владислав Балинский.

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От выбросов мазута с российских танкеров больше всего страдают птицы, особенно те, что ведут перелетный образ жизни. По словам экологов, эти пернатые испытывают наибольшее влияние из-за того, что питаются рыбой и вынуждены нырять в воду, загрязненную мазутом. Такой контакт является крайне опасным и часто смертельным.

"Именно этот верхний слой формирует такую пленку на поверхности. Причем эта пленка занимает самое большое пространство. То есть даже маленький объем вот этого соединения, он может поражать очень огромную площадь. И птица, она же тоже находится на поверхности и собирает на себя эти все смазочные материалы. Поэтому именно птицы страдают в первую очередь", — рассказывает Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Уничтожение экосистемы

Российские волонтеры утверждают, что за месяц спасли около 10 тысяч птиц. Однако, как говорит эколог, они умалчивают реальные показатели потерь. Количество пернатых, которые не выжили, может составлять не менее 2-3 тысяч, и это лишь предварительные оценки. Пострадали птицы разных видов, что может значительно усложнить восстановление местной экосистемы.

"Они показывают, что отмыли где-то 10 тысяч птиц. Из них показывают более двух-трех тысяч, но это только то, что они могут увидеть. Вот прежде всего в природе, я уверен, что погибло там уже десятки тысяч птиц", — отмечает экозащитник.

Птицы, измазанные мазутом, в Одесской области. Фото: Иван Русев

Но не только птицы стали жертвами разлива мазута — морские обитатели, особенно млекопитающие, тоже сильно пострадали. Эти животные часто поднимаются к поверхности в поисках пищи и кислорода, и именно там сталкиваются с ядовитой пленкой мазута, что делает их уязвимыми к загрязнению и угрозе жизни.

"У них очень чувствительные органы — это дыхательные пути, глаза, ротовая полость и слизистая оболочка. Они постоянно под риском попасть в этот слой мазута и опасные пары — и это все накапливается в организме. В зоне наибольшего риска на сегодня есть именно дельфины", — говорит эколог.

Мертвые дельфины на побережье. Фото: скриншот с видео Reuters

Также специалист добавляет, что еще большие последствия мы сможем увидеть впоследствии, когда все этих отравленных дельфинов будут находить мертвыми на морском побережье. Их тела будут разлагаться и испарять новые токсичные соединения.

Спасение морских животных

Эксперт отмечает, что птицам еще можно помочь, и действовать нужно уже сейчас. Однако для этого необходимы значительные финансовые ресурсы и создание специализированных орнитологических центров, которые будут оказывать медицинскую помощь пострадавшим пернатым. Без таких центров спасти многих птиц будет сложно.

"Сегодня должны создаваться центры именно с государственным финансированием, которые должны не только оказать медицинскую помощь именно вот тем птицам, а предоставить им помощь с точки зрения адаптации для возвращения в природу. Потому что, если посмотреть на мировые подобные случаи, то можно увидеть, что пернатые нуждаются не только в отмывании от этого мазута, они нуждаются в достаточно долгом лечении", — добавляет эколог.

Эколог о помощи животным. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Кроме того, что птицы могут поглощать этот мазут и им становится труднее передвигаться, также они могут получить ожоги, которые влияют на работу всего организма. Поэтому, по словам Балинского, должен быть очень специфический подход к лечению, потому что Украина еще не сталкивалась с похожими загрязнителями экосистемы и организмов. И адаптация может быть достаточно длительной.

"Птицу после отмывки нельзя сразу просто вернуть в природу, потому что ее перья потеряли гидроизоляционные свойства. Она имеет определенную жировую прослойку под пухом и перьями, которая и смазывает крылья. И потеряв эту функцию, пернатый не сможет нырять и охотиться, что является основным требованием выживания. Да и просто он не сможет держаться на воде. Мы знаем это точно, потому что помним похожие случаи в 2011 году, когда погибли десятки тысяч птиц", — подчеркивает Владислав Балинский.

Птица, пострадавшая от выбросов мазута с российских танкеров. Фото: скриншот из видео Reuters

Мониторинг водоема

Одним из ключевых аспектов спасения животных является постоянный мониторинг состояния воды. Уже сейчас жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей просят сообщать Министерство окружающей среды о случаях загрязнения мазутом. Эколог подчеркивает, что такие меры необходимо внедрять немедленно и выделять на это финансирование. Это поможет получить реальную картину состояния экосистемы и оценить масштабы воздействия на живые организмы.

"Нам нужно делать это немедленно, чтобы мы знали, что в какой-то части одесского залива или на Николаевщине, или Херсонщине есть загрязнение или нет. Потому что мазут может накапливаться неравномерно, а при мониторинге мы можем превентивно убрать угрозу — вот этим и поможем животным", — заключает Владислав Балинский.

Птицы не могут двигаться из-за загрязнения мазутом. Фото: скриншот с видео Reuters

Прошел всего месяц после катастрофы танкеров, а экосистема Черного моря уже претерпела сокрушительные последствия. Многие страны разрабатывают планы по ликвидации загрязнителей, чтобы спасти тысячи живых организмов, но Россия не только не способствует этим мерам, но и замалчивает реальные масштабы трагедии. Такое промедление и пренебрежение проблемой приводят к дальнейшей гибели птиц, рыб и млекопитающих. Как результат — мы рискуем потерять не одну популяцию из-за бездействия и пренебрежения проблемами.

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