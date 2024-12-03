Военные с инвалидностью в Одессе: с какими проблемами адаптации они сталкиваются в городе

Ветеран войны переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Война изменила стиль жизни многих людей и, прежде всего, тех, кто сегодня возвращается с передовой без ног или рук. Они вынуждены адаптироваться к новым реалиям. А они совсем не радужные, ведь проехать из одной точки города в другую — это уже испытание, а прогулки по Одессе могут стать серьезной проблемой. С чем сталкиваются герои, вернувшиеся с войны?

Об этом в Международный день людей с инвалидностью журналисты Новини.LIVE пообщались с ветераном российско-украинской войны Сергеем Мологой.

Читайте также:

Добровольцы в Украине

Сергей Молога ушел на фронт добровольцем, как только началась полномасштабная война. Без колебаний и сомнений он был готов защищать свою страну, даже несмотря на то, что на тот момент имел двоих детей. Сначала в военкомате ему отказали, но Сергей не стал ждать и искать оправдания — он сам нашел способ попасть на передовую. Его решительность и стремление выполнить свой долг перед страной стали его главным двигателем.

"На Староконном рынке я увидел военнослужащих, подошел к ним и спросил за мобилизацию. Конечно, дали повестку и поехал в учебный центр. А потом нас отправили на курсы в Германию. Уже оттуда я попал на передовую, где присоединился к десантно-штурмовым войскам", — рассказывает ветеран Сергей Молога.

Ветеран войны Сергей Молога. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но это было только начало его тяжелой, но героической истории, где каждый день был испытанием, а выход на передовую — борьбой за жизнь. Во время одного из самых трудных моментов на фронте Сергей пошел на штурм, который стал для него последним на этой войне: артиллерийский обстрел забрал у него левую ногу, однако сам мужчина до последнего не осознавал всю тяжесть ранения. Только когда его эвакуировали в Запорожье, хирурги задали ему неудобный вопрос — понимает ли он, что произошло.

"Мы ходили на штурм, седьмой боевой выход, арта накрыла нас. Травму я как-то даже не замечал, можно так сказать. Когда меня эвакуировали в Запорожье, то хирурги спросили: ты понимаешь, что с тобой произошло? Я говорю, что понимаю. И сразу спросили, как будем резать. Я сказал, что так, чтобы больше не было операций. Но резали ногу 24 раза", — добавляет военный.

Путь реабилитации

Ветеран войны рассказывает, что самое тяжелое началось уже во время реабилитации, когда после множества операций медики лечили и другие последствия войны: инфекции, минно-взрывные травмы и пневмонию. И все это продолжалось полгода. Этот период стал для мужчины настоящим испытанием. Не только физическим, но и эмоциональным. Чувство беспомощности и разочарования было невероятно тяжелым, но именно поддержка близких — жены, детей и родных — помогла ему не сломаться.

"Я не понимал ничего первые 2-3 месяца, когда в реанимации лежал. Я уже там, скажем так, в отчаянии был, но держался. Держала жена, дети, родственники. Это такое чувство, очень трудно объяснить. Перестал чувствовать силы в себе. .До этого у меня еще там был порох в пороховницах. Это словами не передать", — делится Сергей.

Военный о пути реабилитации.

Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Адаптация в гражданской жизни

Стоит сказать, что уже после девятимесячного лечения Сергей Молога столкнулся не только с физическими ограничениями, но и реальными бытовыми проблемами, которые становятся частью жизни людей с инвалидностью. Наш город, к сожалению, не инклюзивный, и каждый шаг, от поездки в такси до покупки в магазине, может стать настоящим вызовом. По словам ветерана, выйти в больницу или в ЦПАУ было по-настоящему проблемой, ведь спокойно и без риска передвигаться было почти невозможно.

"Я столкнулся с тем, что невозможно было никак перемещаться. В такси с коляской не берут. Очень трудно вызвать машину, если коляска — почти все уходят в отказ", — отмечает мужчина.

Ветеран об адаптации в гражданской жизни. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также есть проблема с общественным транспортом. По словам Сергея, он им почти не пользуется, потому что маршрутки неудобны и самостоятельно на костылях в них зайти невозможно. Именно поэтому мужчина выбирает такси. И хотя есть так называемые такси для людей с инвалидностью, на практике они не всегда доступны.

"Если мне на маршрутке ехать, то надо, чтобы кто-то помогал подняться. Поэтому езжу я на такси. Слышал я еще такую историю, что есть такси для ветеранов, но регистрироваться туда надо за три дня", — подчеркивает военный.

Проблемы с доступностью

Жизнь людей с инвалидностью в Одессе, как и во многих других городах, часто усложняется из-за отсутствия должной инфраструктуры. Сергей Молога, который после ранения встал с тележки и передвигается на костылях, столкнулся с многочисленными проблемами в местах, где инклюзивность еще не является нормой.

"Общественные туалеты для инвалидов, где нет нормальных пандусов, они не приспособлены для людей с инвалидностью. Например, я ездил в МСЭК, когда получал группу, был дождь, и там есть пандус — он легкий, небольшой, но там очень скользкая плитка. Когда она намокла, я не смог подняться пандусом, потому что колеса просто разъезжаются. Реанимации — да, они приспособлены. А вот обычные больницы — нет.. Это сейчас только начинается, делается, но до этого не было приспособлено ничего", — отмечает Сергей Молога.

Сергей Молога о доступности Одессы. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует сказать, что для людей с инвалидностью проблемы с доступностью в городе начинаются с элементарных вещей. Сегодня даже в медицинских учреждениях, где, казалось бы, должны быть созданы все условия для людей, часто все остается на старом уровне.

"Не во всех больницах есть лифты. Я в МСЭК бегал раз пять по лестнице на второй этаж, гоняли по кабинетам, и там вообще ничего не приспособлено. Людей с инвалидностью или поднимают на колясках, или спускаются к ним. Это же неправильно и страшно. Очень тяжело. На костылях я точно переживал, потому что сильно боялся упасть, а это могло привести к новым травмам. И в таких условиях каждое движение — это уже борьба за здоровье, а не просто передвижение", — подчеркивает мужчина с инвалидностью.

Подобные ситуации, по словам Сергея, происходят не только в больницах, но и на улицах города, где нет стандартов доступности для людей с инвалидностью. К примеру, не все светофоры имеют пандусы или специальные ступеньки, а бордюры часто становятся непреодолимой преградой. И хотя иногда можно надеяться на помощь неравнодушных людей, в условиях современной жизни, когда все находятся в постоянном стрессе и спешке, это не всегда возможно.

"Не на всех светофорах есть пандусы, не везде есть доступ к тротуарам. Это уже настоящая проблема. Люди помогают, конечно, но, к сожалению, у нас такое время, когда каждый переживает свою ситуацию, и не все обращают внимание на эти вещи. Иногда я действительно чувствую, что меня игнорируют, и никто не поможет. Сейчас нужно добиваться, чтобы хотя бы базовые вещи стали доступными для всех", — добавляет мужчина.

Помощь ветеранам

Кроме того, жизнь ветеранов по возвращении с войны — это не только адаптация к гражданской жизни, но и борьба с рядом бытовых и социальных проблем. Одесса, как и многие другие города, пытается поддерживать своих защитников, но иногда этого недостаточно. Сергей отмечает, что больше всего вопросом ветеранов заботятся именно волонтерские организации из таких же людей, которые понимают все проблемы. Но даже в таких случаях все зависит от индивидуальных усилий.

"Все, что делается, это только со стороны военных ветеранов. Они и помогают за свои деньги. Вообще, это зависит от каждого индивидуально, как он воспринимает ситуацию. Но большинство военнослужащих сейчас себя чувствуют не очень хорошо. Это очень тяжело. Общество их просто не воспринимает", — рассказывает ветеран.

Военный о помощи ветеранам.

Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но и город тоже не стоит в стороне. По словам военного, в Одессе работает программа "Ветеран Одесса", которая помогает военнослужащим решить проблемы с жильем: отремонтировать его или заменить мебель и сантехнику.

"Возможно, я бы сам даже не смог ту же пенсию оформить. А по этой программе город или технику какую-нибудь даст: холодильник или стиральную машину, в случае необходимости. Или они выделяют средства на улучшение жилищных условий. Я подал на улучшение жилищных условий, и мне выделили 73 тысячи гривен", — заключает Сергей Молога.

Военный без ноги на костылях.

Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Жизнь ветеранов после войны — это ежедневная борьба с новыми вызовами. Они сталкиваются с трудностями в адаптации к мирной жизни, ограниченным доступом к необходимым ресурсам и проблемами с инфраструктурой. Но, несмотря на все препятствия, они находят силы жить дальше, занимаясь хобби, проводя время с семьей или просто через привычные повседневные дела. Это помогает им сохранять чувство независимости и найти место в обществе, иногда не готовом их полностью понять.

Напомним, военные, выведенные из района боевых действий, для восстановления могут получить гарантированные выплаты дополнительного вознаграждения.

Также стало известно, будут ли повышать заработную плату военным в ВСУ.