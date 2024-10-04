Одесситы снова без света — когда вернут

Не прячьте повербанки — у тысяч одесситов не будет света до вечера
4 октября 2024 09:41
Электрики тянут кабель. Фото: ДТЭК
Сегодня, 4 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут меняться.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
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Адреса отключений света
Северный РЭС:
- ул. Днепровская, 1 — 40;
- ул. Донецкая, 1 — 4;
- ул. Керченская, 8 — 34;
- ул. Леси Украинки, 1 — 86а;
- ул. Котлеевская (ул. Ломоносова), 13 — 18;
- ул. Мариупольская (ул. Ростовская), 1 — 19А;
- Князя Владимира Великого проспект (просп. Добровольского), 1А — 59;
- 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 40-а, 41-а а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 50, 51, 52, 53, 54-я, 55-я линия на жилом массиве;
- ул. Песочная, 1 — 172;
- ул. Соляная, 1 — 85;
- пер. Песочный, 1 — 4;
- ул. Луцкая, 25а — 135;
- ул. Вишневая, 1 — 43А;
- пер. Вишневый, 2а — 14а;
- ул. Курская, 1 — 95;
- ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;
- пер. Савранский (Большевицкий), 3 — 10;
- ул. Адама Мицкевича, 1 — 35;
- ул. Демьянова, 1 — 13А;
- ул. Яблочная, 1 — 4;
- ул. Ракетная, 1 — 18;
- ул. Балтская дорога, 28;
- пер. 1-й Балтский, 1 — 11;
- пер. 2-й Балтский, 1 — 32;
- пер. 3-й Балтский, 1 — 39;
- пер. 4-й Балтский, 2 — 14;
- пер. 5-й Балтский, 7 — 25;
- пер. 6-й Балтский, 1 — 47;
- пер. 7-й Балтский, 1 — 14;
- пер. 8-й Балтский, 1 — 11;
- ул. Жолио Кюри, 1 — 26;
- ул. Локомотивная, 1 — 27;
- ул. Жевахова, 3А — 61А;
- ул. Жевахова гора, 22 — 81;
- ул. Рыночная, 7;
- ул. 2-я Пересыпская, 33 — 34;
- ул. 3-я Пересыпская, 19 — 27;
- ул. 7-я Пересыпская, 8 — 50А;
- ул. 9-я Пересыпская, 7-А;
- ул. Карышковского, 2 — 60;
- ул. Рельефная, 1 — 35;
- ул. Раздольная, 1 — 74;
- ул. Центральная;
- пер. 1-й Черноморский, 5 — 44А;
- пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;
- пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;
- пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;
- пер. 5-й Черноморский, 1 — 10;
- пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;
- пер. 7-й Черноморский, 1 — 8;
- пер. 8-й Черноморский, 1 — 54;
- пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;
- пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;
- пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;
- ул. Степная, 1 — 14;
- ул. Победы, 1 — 87;
- ул. Симферопольская, 1 — 24;
- ул. Конноармейская, 2 — 57;
- ул. Мелитопольская, 1 — 58А;
- ул. Серогодского, 1 — 73;
- ул. Шептицкого, 3 — 93;
- Капитана Кузнецова, 71а — 90.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- ул. Абрикосовая, 4 — 105;
- пер. Абрикосовый, 1 — 43;
- ул. Дубовая Роща, 2 — 57;
- ул. Лигинская (Макаренко), 1 — 33;
- ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40в;
- ул. Равенства, 84 — 195;
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;
- дорога Фонтанская, 74 — 76/99, 106/37, 106/40;
- пер. Янтарный, 6 — 8/корп.3;
- ул. Дачная, 4/2;
- ул. Рыболовная, 20;
- ул. Айвазовского (ул. Тимирязева), 34;
- ул. Костанди, 3 — 8/9;
- ул. Хрустальная, 1;
- пер. Летний, 1/корп.5 — 5/корп.20;
- ул. Героев Крут, 35 — 47;
- ул. Аркадийская аллея, 1/корп.3 — 26;
- ул. Валерия Самофалова (Каманина), 3 — 22;
- ул. Кольцевая, 1 — 12;
- ул. Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22;
- ул. Балтиморская (Посмитного), 9 — 17;
- пер. Глуховский (пер. 2-й Амурский), 1б, 2, 7;
- пер. Аркадиевский, 1 — 24А;
- пер. Картатци (Комманина), 7;
- пер. Коллективный, 1 — 16;
- пер. Мореходный, 22/22а;
- пер. Мореходный, 6 — 15а;
- пер. Морской, 1 — 43;
- пер. Университетский, 2 — 7.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- ул. Ивана Луценко (Вице-адмирала Жукова), 38, 47/1, 56;
- ул. Малая Арнаутская, 90 — 113;
- ул. Кузнечная, 59;
- ул. Преображенская, 35 — 82;
- ул. Еврейская, 50 — 58;
- ул. Троицкая, 49/51 — 60,
- ул. Большая Арнаутская, 80 — 111;
- пер. Успенский, 14, 23;
- пер. Нечипоренко, 4 — 14;
- ул. Святослава Караванского (Жуковского), 39;
- ул. Базарная, 92 — 100;
- ул. Новосельского, 106 - 110;
- пер. Успенский, 3/5, 4, 9.
Работы до 18:00.
- ул. Новосельского, 15;
- ул. Манежно, 2;
- ул. Ольгиевская, 2 — 37;
- пер. Митракова, 1 — 13;
- спуск Ольгиевский, 2 — 10;
- ул. Старопортофранковская, 12 — 41;
- ул. Нежинская, 12;
- ул. Новосельского, 19А — 44;
- ул. Мечникова, 22 — 30;
- ул. Балковская, 14А — 36/корп.8;
- пер. 2-й Западный, 2, 226;
- пер. 3-й Западный, 8, 10, 12, 255/гар;
- пер. 4-й Западный, 11, 13, 15.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, стало известно, когда в Одесской области появятся плавучие электростанции.
Также под Одессой построят школу-бункер.
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