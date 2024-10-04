Одесситы снова без света — когда вернут

Электрики тянут кабель. Фото: ДТЭК

Сегодня, 4 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут меняться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

ул. Днепровская, 1 — 40;

ул. Донецкая, 1 — 4;

ул. Керченская, 8 — 34;

ул. Леси Украинки, 1 — 86а;

ул. Котлеевская (ул. Ломоносова), 13 — 18;

ул. Мариупольская (ул. Ростовская), 1 — 19А;

Князя Владимира Великого проспект (просп. Добровольского), 1А — 59;

4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 40-а, 41-а а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 50, 51, 52, 53, 54-я, 55-я линия на жилом массиве;

ул. Песочная, 1 — 172;

ул. Соляная, 1 — 85;

пер. Песочный, 1 — 4;

ул. Луцкая, 25а — 135;

ул. Вишневая, 1 — 43А;

пер. Вишневый, 2а — 14а;

ул. Курская, 1 — 95;

ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;

пер. Савранский (Большевицкий), 3 — 10;

ул. Адама Мицкевича, 1 — 35;

ул. Демьянова, 1 — 13А;

ул. Яблочная, 1 — 4;

ул. Ракетная, 1 — 18;

ул. Балтская дорога, 28;

пер. 1-й Балтский, 1 — 11;

пер. 2-й Балтский, 1 — 32;

пер. 3-й Балтский, 1 — 39;

пер. 4-й Балтский, 2 — 14;

пер. 5-й Балтский, 7 — 25;

пер. 6-й Балтский, 1 — 47;

пер. 7-й Балтский, 1 — 14;

пер. 8-й Балтский, 1 — 11;

ул. Жолио Кюри, 1 — 26;

ул. Локомотивная, 1 — 27;

ул. Жевахова, 3А — 61А;

ул. Жевахова гора, 22 — 81;

ул. Рыночная, 7;

ул. 2-я Пересыпская, 33 — 34;

ул. 3-я Пересыпская, 19 — 27;

ул. 7-я Пересыпская, 8 — 50А;

ул. 9-я Пересыпская, 7-А;

ул. Карышковского, 2 — 60;

ул. Рельефная, 1 — 35;

ул. Раздольная, 1 — 74;

ул. Центральная;

пер. 1-й Черноморский, 5 — 44А;

пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;

пер. 5-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 7-й Черноморский, 1 — 8;

пер. 8-й Черноморский, 1 — 54;

пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;

пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;

пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;

ул. Степная, 1 — 14;

ул. Победы, 1 — 87;

ул. Симферопольская, 1 — 24;

ул. Конноармейская, 2 — 57;

ул. Мелитопольская, 1 — 58А;

ул. Серогодского, 1 — 73;

ул. Шептицкого, 3 — 93;

Капитана Кузнецова, 71а — 90.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

ул. Абрикосовая, 4 — 105;

пер. Абрикосовый, 1 — 43;

ул. Дубовая Роща, 2 — 57;

ул. Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40в;

ул. Равенства, 84 — 195;

пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;

дорога Фонтанская, 74 — 76/99, 106/37, 106/40;

пер. Янтарный, 6 — 8/корп.3;

ул. Дачная, 4/2;

ул. Рыболовная, 20;

ул. Айвазовского (ул. Тимирязева), 34;

ул. Костанди, 3 — 8/9;

ул. Хрустальная, 1;

пер. Летний, 1/корп.5 — 5/корп.20;

ул. Героев Крут, 35 — 47;

ул. Аркадийская аллея, 1/корп.3 — 26;

ул. Валерия Самофалова (Каманина), 3 — 22;

ул. Кольцевая, 1 — 12;

ул. Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22;

ул. Балтиморская (Посмитного), 9 — 17;

пер. Глуховский (пер. 2-й Амурский), 1б, 2, 7;

пер. Аркадиевский, 1 — 24А;

пер. Картатци (Комманина), 7;

пер. Коллективный, 1 — 16;

пер. Мореходный, 22/22а;

пер. Мореходный, 6 — 15а;

пер. Морской, 1 — 43;

пер. Университетский, 2 — 7.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

ул. Ивана Луценко (Вице-адмирала Жукова), 38, 47/1, 56;

ул. Малая Арнаутская, 90 — 113;

ул. Кузнечная, 59;

ул. Преображенская, 35 — 82;

ул. Еврейская, 50 — 58;

ул. Троицкая, 49/51 — 60,

ул. Большая Арнаутская, 80 — 111;

пер. Успенский, 14, 23;

пер. Нечипоренко, 4 — 14;

ул. Святослава Караванского (Жуковского), 39;

ул. Базарная, 92 — 100;

ул. Новосельского, 106 - 110;

пер. Успенский, 3/5, 4, 9.

Работы до 18:00.

ул. Новосельского, 15;

ул. Манежно, 2;

ул. Ольгиевская, 2 — 37;

пер. Митракова, 1 — 13;

спуск Ольгиевский, 2 — 10;

ул. Старопортофранковская, 12 — 41;

ул. Нежинская, 12;

ул. Новосельского, 19А — 44;

ул. Мечникова, 22 — 30;

ул. Балковская, 14А — 36/корп.8;

пер. 2-й Западный, 2, 226;

пер. 3-й Западный, 8, 10, 12, 255/гар;

пер. 4-й Западный, 11, 13, 15.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, стало известно, когда в Одесской области появятся плавучие электростанции.

Также под Одессой построят школу-бункер.