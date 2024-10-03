Коли на Одещині з'являться плавучі електростанції

Плавуча електростанція у морі. Фото: ілюстративне/Karpowership

Цього тижня компанія "Укренерго" починає будувати інфраструктуру для підключення першої плавучої електростанції. Її потужність становитиме 250 МВт.

Про це на виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ розповів в. о. голови правління Укренерго Олексій Брехт.

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"Минулого тижня було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів, і наша компанія як один з учасників цього процесу вже на поточному тижні розпочинає будівництво відповідної інфраструктури. Це дасть об'єднаній енергосистемі України ще додатково 250 МВт потужності", — заявив він.

Що відомо

Нагадаємо, уряд розпорядився встановити газопоршневі та/або газотурбінні установки на суднах технічного флоту. Договори на послуги з оренди суден технічного флоту, на яких встановлені газові генератори, а також послуги з найму персоналу для їхнього обслуговування можуть здійснюватися без відкритих торгів.

У червні начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що тривають перемовини з Туреччиною щодо підключення мегаватних кораблів до ключових чорноморських портів та на Дунаї. За його словами, кораблі з потужністю 250 мегаватів можуть розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла. Втім, турецька сторона готова надати такі кораблі лише при забезпеченні повного захисту від можливих атак з боку РФ.

Раніше ми повідомляли, кому з одеситів варто підготуватися до відключень світла.

Також стало відомо, скільки доведеться платити за електроенергію.