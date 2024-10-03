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Плавучие электростанции в Одесской области — когда ожидать

3 октября 2024 11:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Когда в Одесской области появятся плавучие электростанции
Плавучая электростанция в море. Фото: иллюстративное/Karpowership
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На этой неделе компания "Укрэнерго" начинает строить инфраструктуру для подключения первой плавучей электростанции. Ее мощность будет составлять 250 МВт.

Об этом на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ рассказал и. о. председателя правления Укрэнерго Алексей Брехт.

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"На прошлой неделе было принято распоряжение Кабинета Министров, и наша компания как один из участников этого процесса уже на текущей неделе начинает строительство соответствующей инфраструктуры. Это даст объединенной энергосистеме Украины еще дополнительно 250 МВт мощности", — заявил он.

Что известно

Напомним, правительство распорядилось установить газопоршневые и/или газотурбинные установки на судах технического флота. Договоры на услуги по аренде судов технического флота, на которых установлены газовые генераторы, а также услуги по найму персонала для их обслуживания могут осуществляться без открытых торгов.

В июне начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что продолжаются переговоры с Турцией по подключению мегаваттных кораблей к ключевым черноморским портам и на Дунае. По его словам, корабли с мощностью 250 мегаватт могут разместить в портах Одессы, Южного и Измаила. Впрочем, турецкая сторона готова предоставить такие корабли только при обеспечении полной защиты от возможных атак со стороны РФ.

Ранее мы сообщали, кому из одесситов следует подготовиться к отключениям света.

Также стало известно, сколько придется платить за электроэнергию.

Черное море электроэнергия Одесская область Одесская ОГА свет

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