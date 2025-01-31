Россия снова вывела свои военные корабли на дежурство в море

Опасность для Одесской области — корабли РФ в Черном море
Россия продолжает создавать опасность в Черном и Средиземном море. Корабли оккупантов снова выведены на дежурство с крылатыми ракетами "Калибр" наготове.
Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
Ракетоносители в морях
Враг вывел два ракетоносителя, один из которых снаряжен четырьмя крылатыми ракетами, на дежурство в Черное море. В Средиземном сейчас находятся шесть кораблей, на двух из которых 22 Калибра. Однако в Азовском море военные суда отсутствуют.
Движение по Керченскому проливу
Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили четыре судна в Черное море, из них два продолжили движение в направлении пролива Босфор. Еще три корабля шли в Азовское.
Напомним, недавно мы писали о ночной атаке дронов на Россию и об обстреле Харькова 30 января.
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