Судно затонуло у берегов Одессы 26 июля в результате удара со стороны РФ

Затопленное судно. Фото: t.me/odeskaODA

В воскресенье, 26 июля, в Чёрном море недалеко от Одессы затонуло торговое судно. Это произошло после того, как россияне обстреляли его ракетами ещё неделю назад.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесской областной военной администрации.

Что известно об атаке на судно и его потоплении

В своем Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что судно было атаковано на выходе из порта после загрузки украинской кукурузой. И уже через неделю оно затонуло.

"Сегодня в акватории Черного моря вблизи побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно, которое 19 июля подверглось ракетному обстрелу со стороны России", — говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что в результате удара погибли 9 членов экипажа и украинский лоцман. В то же время еще 8 членов экипажа удалось эвакуировать. Что касается затопления, на момент инцидента команды на борту не было.

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"Враг в очередной раз продемонстрировал, что сознательно атакует гражданское судоходство и ставит под угрозу жизни людей и безопасность морских перевозок. Удар по гражданскому судну, перевозившему мирный груз, является очередным доказательством террористической сущности страны-агрессора", — резюмировал Кипер.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 20 июля россияне атаковали Одесскую область ракетами. В результате обстрела были повреждены дома, автомобили, солнечные панели предприятий и не только.

Также мы писали, что вечером 16 июля россияне атаковали Одессу ракетами. В результате атаки были повреждены дома, детский сад, церковь, а также пострадали люди.