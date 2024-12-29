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Воскресенье без воды в Одессе — в домах нет водоснабжения

29 декабря 2024 14:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение водоснабжения 29 декабря в Одессе и области
В кране нет воды. Фото иллюстративное: unsplash
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 29 декабря, из-за ремонтных работ сотни горожан остались без воды. Отключения коснутся нескольких улиц, в том числе в центральных районах города. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации.

Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

В частности, водоснабжение ограничено по следующим адресам:

  • ул. Семьи Глодан — отключение до 18:00.
  • ул. Богдана Хмельницкого — отключение до 17:00.
  • Николаевская дорога — отключение до 17:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, один из крупнейших мировых операторов морских контейнерных перевозок возвращается в Одесский порт. Также стало известно, зачем россияне держат ракетоноситель в Черном море.  

Одесса Одесская область вода Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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