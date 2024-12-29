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Стало відомо, навіщо росіяни тримають ракетоносій у Чорному морі

29 грудня 2024 12:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі патрулює підводний човен росіян
Російський підводний човен у морі на бойовому чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Азовському морі вже тривалий час не спостерігається ворожих кораблів, що свідчить про стабільну і позитивну для України ситуацію. У Чорному морі активність ворога також мінімальна, що забезпечує безпеку зернового коридору.

Про це у неділю, 29 грудня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Азовське море без російських кораблів

За його словами, в Азовському морі відсутні російські кораблі, і це вже стало стабільною тенденцією. Плетенчук пояснює це тим, що ворог усвідомлює ризик потрапити в зону ураження українських Військово-морських сил.

"Азовське море вже тривалий час не фігурує у зведеннях про ворожу активність. Це значний крок вперед, і сподіваємося, що така ситуація стане постійною", — зазначив речник.

Ситуація у Чорному морі

Дмитро Плетенчук каже, що у Чорному морі наразі зафіксовано лише один російський підводний човен, який виконує завдання з охорони бази в Новоросійську. Проте його перебування обмежене східною частиною водойми.

"У решті акваторії Чорного моря ми не спостерігаємо росіян. Це дозволяє нам здійснювати нашу економічну діяльність, зокрема працювати над забезпеченням зернового коридору", — пояснив речник.

Зерновий коридор працює без перешкод

Він також додав, що відсутність ворожої активності в Азовському і значна безпека у Чорному морі створюють сприятливі умови для відновлення економічної діяльності України. Зокрема, зерновий коридор функціонує безперешкодно, що є важливим досягненням у нинішніх умовах війни.

"Ми рухаємося далі. Успіхи в морі дозволяють Україні зміцнювати позиції як на фронті, так і в економіці", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, один із найбільших світових операторів морських контейнерних перевезень, повертається до Одеського порту. Також стало відомо, скільки кораблів РФ уразили дронами Magura V5.

Одеса Чорне море Азовське море Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій

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