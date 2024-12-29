У Чорному морі патрулює підводний човен росіян

Стало відомо, навіщо росіяни тримають ракетоносій у Чорному морі
В Азовському морі вже тривалий час не спостерігається ворожих кораблів, що свідчить про стабільну і позитивну для України ситуацію. У Чорному морі активність ворога також мінімальна, що забезпечує безпеку зернового коридору.
Про це у неділю, 29 грудня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Азовське море без російських кораблів
За його словами, в Азовському морі відсутні російські кораблі, і це вже стало стабільною тенденцією. Плетенчук пояснює це тим, що ворог усвідомлює ризик потрапити в зону ураження українських Військово-морських сил.
"Азовське море вже тривалий час не фігурує у зведеннях про ворожу активність. Це значний крок вперед, і сподіваємося, що така ситуація стане постійною", — зазначив речник.
Ситуація у Чорному морі
Дмитро Плетенчук каже, що у Чорному морі наразі зафіксовано лише один російський підводний човен, який виконує завдання з охорони бази в Новоросійську. Проте його перебування обмежене східною частиною водойми.
"У решті акваторії Чорного моря ми не спостерігаємо росіян. Це дозволяє нам здійснювати нашу економічну діяльність, зокрема працювати над забезпеченням зернового коридору", — пояснив речник.
Зерновий коридор працює без перешкод
Він також додав, що відсутність ворожої активності в Азовському і значна безпека у Чорному морі створюють сприятливі умови для відновлення економічної діяльності України. Зокрема, зерновий коридор функціонує безперешкодно, що є важливим досягненням у нинішніх умовах війни.
"Ми рухаємося далі. Успіхи в морі дозволяють Україні зміцнювати позиції як на фронті, так і в економіці", — підсумував Плетенчук.
Нагадаємо, один із найбільших світових операторів морських контейнерних перевезень, повертається до Одеського порту. Також стало відомо, скільки кораблів РФ уразили дронами Magura V5.
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