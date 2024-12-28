Magura V5: Морський дрон, який змінив хід війни в Чорному морі

Стало відомо, скільки кораблів РФ уразили дронами Magura V5
Морський ударний дрон Magura V5, розроблений українськими інженерами, став символом перемоги України в Чорному морі. Наразі відомо, що безпілотники знищили та уразили більше десятка кораблів держави-агресора та заблокували російський флот.
Про це розповів командир спецпідрозділу розвідки України відомий під позивним Тринадцятий.
Magura V5: скільки знищених кораблів
За словами розвідника, Magura V5 — це не просто зброя, а високотехнологічний витвір української інженерії. Ударний дрон, оснащений 250 кг вибухівки, змінив баланс сил у Чорному морі, допомігши очистити акваторію від загрози російського флоту.
Цей морський безпілотник став першим у світі, який потопив військовий корабель. Під командуванням спецпідрозділу ГУР МО України "Group13", зграї цих безпілотників знищили та пошкодили 15 кораблів російського флоту.
"Найперше завдання — вже успішно виконане: це повноцінне блокування чорноморського флоту РФ. Він абсолютно не функціонує", — наголосив Тринадцятий, командир спецпідрозділу ГУР.
Росія сховала флот від дронів Magura V5
Розвідник також додав, що втративши значну частину флоту, РФ вивела залишки кораблів із тимчасово окупованого Криму, сховавши їх у дальніх портах.
"Ця платформа буде використовуватись як зенітно-ракетний комплекс, тільки на воді. Крок за кроком ми перебираємо контроль не тільки моря, а й повітря", — підсумував Тринадцятий.
Він також додав, що інженери продовжують удосконалювати Magura V5, розширюючи її функції для ще вищої ефективності. У перспективі дрон може стати платформою для зенітно-ракетного комплексу, посилюючи контроль України не лише над морем, а й над повітрям.
Нагадаємо, росіяни сьогодні вивели на бойове чергування у Чорне та Середземне моря ракетоносії. Також через розлив мазуту в Чорному морі загарбники ввели в тимчасово окупованому Криму режим надзвичайної ситуації.
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