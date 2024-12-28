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Стало известно, сколько кораблей РФ поразили дронами Magura V5

28 декабря 2024 16:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Magura V5: Морской дрон, изменивший ход войны в Черном море
Украинский ударный дрон Magura V5 на воде. Фото: ГУР МО
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Морской ударный дрон Magura V5, разработанный украинскими инженерами, стал символом победы Украины в Черном море. На сегодняшний день уже известно, что беспилотники уничтожили и поразили более десятка кораблей государства-агрессора и заблокировали российский флот.

Об этом рассказал командир спецподразделения разведки Украины, известный под позывным Тринадцатый.

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По словам разведчика, Magura V5 — это не просто оружие, а высокотехнологичное произведение украинской инженерии. Ударный дрон, оснащенный 250 кг взрывчатки, изменил баланс сил в Черном море, помог очистить акваторию от угрозы российского флота.

Этот морской беспилотник стал первым в мире, потопившим военный корабль. Под командованием спецподразделения ГУР МО Украины Group13, стаи этих беспилотников уничтожили и повредили 15 кораблей российского флота.

"Первая задача уже успешно выполнена — это полноценная блокировка черноморского флота РФ. Он абсолютно не функционирует", — подчеркнул Тринадцатый, командир спецподразделения ГУР.

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Разведчик также добавил, что, потеряв значительную часть флота, РФ вывела остатки кораблей из временно оккупированного Крыма, спрятав его в дальних портах.

"Эта платформа будет использоваться как зенитно-ракетный комплекс, только на воде. Шаг за шагом мы перебираем контроль не только моря, но и воздуха", — подытожил Тринадцатый.

Он также добавил, что инженеры продолжают усовершенствовать Magura V5, расширяя его функции для еще более высокой эффективности. В перспективе дрон может стать платформой для зенитно-ракетного комплекса, усиливая контроль Украины не только над морем, но и воздухом.

Напомним, россияне сегодня вывели на боевое дежурство в Черное и Средиземное моря ракетоносители. Также из-за разлива мазута в Черном море захватчики ввели во временно оккупированном Крыму режим чрезвычайной ситуации.

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