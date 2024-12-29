В Черном море патрулирует подлодка россиян

Стало известно, зачем Россия держит ракетоноситель в Черном море
В Азовском море уже долгое время не наблюдается вражеских кораблей, что свидетельствует о стабильной и положительной для Украины ситуации. В Черном море активность врага также минимальна, что обеспечивает безопасность зернового коридора.
Об этом в воскресенье, 29 декабря, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук .
Азовское море без российских кораблей
По его словам, в Азовском море отсутствуют российские корабли и это уже стало стабильной тенденцией. Плетенчук объясняет это тем, что враг осознает риск попасть в зону поражения украинских военно-морских сил.
"Азовское море уже длительное время не фигурирует в сведениях о враждебной активности. Это значительный шаг вперед, и надеемся, что такая ситуация станет постоянной", — отметил спикер.
Ситуация в Черном море
Дмитрий Плетенчук говорит, что в Черном море сейчас зафиксирована только одна российская подлодка, которая выполняет задачи по охране базы в Новороссийске. Однако его пребывание ограничено восточной частью водоема.
"В остальной акватории Черного моря мы не наблюдаем россиян. Это позволяет нам осуществлять нашу экономическую деятельность, в частности работать над обеспечением зернового коридора", — пояснил спикер.
Зерновой коридор работает беспрепятственно
Он также добавил, что отсутствие враждебной активности в Азовском и значительная безопасность в Черном море создают благоприятные условия для возобновления экономической деятельности Украины. В частности, зерновой коридор функционирует беспрепятственно, что является важнейшим достижением в нынешних условиях войны.
"Мы двигаемся дальше. Успехи в море позволяют Украине укреплять позиции как на фронте, так и в экономике", — подытожил Плетенчук.
Напомним, один из крупнейших мировых операторов морских контейнерных перевозок возвращается в Одесский порт. Также стало известно, сколько кораблей РФ повредили дронами Magura V5.
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