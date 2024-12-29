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Міжнародні компанії повертаються до Одеського порту — хто саме

29 грудня 2024 11:31
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Французька компані запускає новий маршрут до Одеського порту
Судно CMA CGM с контейнерами у морі. Фото ілюстративне: usm.media
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Французька компанія CMA CGM, один із найбільших світових операторів морських контейнерних перевезень, повертається до Одеського порту. З нового року стартує новий маршрут, який з'єднає Україну з Грецією та Туреччиною.

Про це стало відомо з сайту компанії CMA CGM

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Новий маршрут на сайті компанії CMA CGM. Фото: скриншот

CMA CGM: новий маршрут Odessa Express

Компанія CMA CGM запускає маршрут Odessa Express, який Чорним морем з'єднає порти Пірей (Греція), Стамбул (Туреччина) та Одесу. Це буде перший прямий зв'язок між Грецією та Україною з початку російського вторгнення.

Судна на маршруті

На лінії Odessa Express працюватимуть два судна:

  • Lila Canada з вантажопідйомністю 1118 TEU.
  • TJ Orhan із вантажопідйомністю 1550 TEU.

Обидва судна здійснюватимуть рейси двічі на тиждень.

Розширення перевезень в регіоні

Зазначимо, що CMA CGM стане другим великим оператором, який повернеться до України після компанії MSC. Окрім цього, у січні Medkon Lines запустить нову лінію з портами Ялова та Мардас (Туреччина) за допомогою фідера T Moon.

Нагадаємо, стало відомо, скільки кораблів РФ уразили дронами Magura V5. Також ми писали, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель носій ракет "Калібр".

Туреччина Одеса Чорне море Греція Одеський порт Новини Одеси

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