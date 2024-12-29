Французская компания запускает новый маршрут в Одесский порт

Корабль CMA CGM с контейнерами в море. Фото иллюстративное: usm.media

Французская компания CMA CGM, один из крупнейших мировых операторов морских контейнерных перевозок, возвращается в Одесский порт. С нового года стартует новый маршрут, соединяющий Украину с Грецией и Турцией.

Об этом стало известно с сайта компании CMA CGM.

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CMA CGM: новый маршрут Odessa Express

Компания CMA CGM запускает маршрут Odessa Express, который по Черному морю соединит порты Пирей (Греция), Стамбул (Турция) и Одессу. Это будет первая прямая связь между Грецией и Украиной с начала российского вторжения.

Судно на маршруте

На линии Odessa Express будут работать два судна:

Lila Canada с грузоподъемностью 1118 TEU.

TJ Orhan с грузоподъемностью 1550 TEU.

Оба судна будут осуществлять рейсы дважды в неделю.

Расширение перевозок в регионе

CMA CGM станет вторым крупным оператором, который вернется в Украину после компании MSC. Кроме того, в январе Medkon Lines запустит новую линию с портами Ялова и Мардас (Турция) с помощью фидера T Moon.

Напомним, стало известно, сколько кораблей РФ поразили дронами Magura V5. Также мы писали, что в Черном море на боевом дежурстве находится один русский корабль носитель ракет "Калибр".