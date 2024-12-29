Французская компания запускает новый маршрут в Одесский порт

Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно
Французская компания CMA CGM, один из крупнейших мировых операторов морских контейнерных перевозок, возвращается в Одесский порт. С нового года стартует новый маршрут, соединяющий Украину с Грецией и Турцией.
Об этом стало известно с сайта компании CMA CGM.
CMA CGM: новый маршрут Odessa Express
Компания CMA CGM запускает маршрут Odessa Express, который по Черному морю соединит порты Пирей (Греция), Стамбул (Турция) и Одессу. Это будет первая прямая связь между Грецией и Украиной с начала российского вторжения.
Судно на маршруте
На линии Odessa Express будут работать два судна:
- Lila Canada с грузоподъемностью 1118 TEU.
- TJ Orhan с грузоподъемностью 1550 TEU.
Оба судна будут осуществлять рейсы дважды в неделю.
Расширение перевозок в регионе
CMA CGM станет вторым крупным оператором, который вернется в Украину после компании MSC. Кроме того, в январе Medkon Lines запустит новую линию с портами Ялова и Мардас (Турция) с помощью фидера T Moon.
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