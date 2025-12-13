Погода в Одессе: ночь с нулем, днем потеплеет до +7 °C

Ночью ударят первые морозы — погода в Одессе на завтра
В Одессе в течение суток сохранится переменная облачность без существенных осадков. После холодной ночи в городе ожидается умеренное потепление днем до +7 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью в Одессе температура опустится до 0 °C, по ощущениям будет немного холоднее — около -1 °C. Ветер слабый, до 3 м/с, без осадков.
Утром воздух прогреется до +1 °C. Погода будет оставаться сухой, ветер не усилится, а давление будет стабильным.
Днем в Одессе станет значительно теплее — до +7 °C. Будет ощущаться около +6 °C, ветер северо-западный, до 5 м/с.
Вечером температура сохранится на уровне +7 °C, однако из-за усиления ветра до 7 м/с станет прохладнее по ощущениям. Возможна незначительная влага, но существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем местами небольшой дождь.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью от +2 °С...-3 °С, днем +5...+10 °С тепла.
- На автодорогах области видимость хорошая.
