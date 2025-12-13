Погода в Одессе: ночь с нулем, днем потеплеет до +7 °C

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в течение суток сохранится переменная облачность без существенных осадков. После холодной ночи в городе ожидается умеренное потепление днем до +7 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью в Одессе температура опустится до 0 °C, по ощущениям будет немного холоднее — около -1 °C. Ветер слабый, до 3 м/с, без осадков.

Утром воздух прогреется до +1 °C. Погода будет оставаться сухой, ветер не усилится, а давление будет стабильным.

Днем в Одессе станет значительно теплее — до +7 °C. Будет ощущаться около +6 °C, ветер северо-западный, до 5 м/с.

Вечером температура сохранится на уровне +7 °C, однако из-за усиления ветра до 7 м/с станет прохладнее по ощущениям. Возможна незначительная влага, но существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от +2 °С...-3 °С, днем +5...+10 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

