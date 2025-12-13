Відео
Головна Одеса Вночі вдарять перші морози — погода в Одесі на завтра

Вночі вдарять перші морози — погода в Одесі на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 16:26
Погода в Одесі: ніч із нулем, удень потеплішає до +7 °C
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Одесі протягом доби збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Після холодної ночі в місті очікується помірне потепління вдень до +7 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі в Одесі температура опуститься до 0 °C, за відчуттями буде трохи холодніше — близько −1 °C. Вітер слабкий, до 3 м/с, без опадів.

Вранці повітря прогріється до +1 °C. Погода залишатиметься сухою, вітер не посилиться, а тиск буде стабільним.

Удень в Одесі стане значно тепліше — до +7 °C. Відчуватиметься близько +6 °C, вітер північно-західний, до 5 м/с. 

Увечері температура збережеться на рівні +7 °C, однак через посилення вітру до 7 м/с стане прохолодніше за відчуттями. Можлива незначна волога, але істотних опадів синоптики не прогнозують.

Перші морози в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі від +2 °С...-3 °С, вдень +5...+10 °С тепла.
  • На автошляхах області видимість добра.
Перші морози в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, Діденко повідомила, які сюрпризи готує погода на вихідні. Також ми писали, що у неділю в деяких регіонах України випаде мокрий сніг і дощ.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
