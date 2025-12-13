Погода в Одесі: ніч із нулем, удень потеплішає до +7 °C

Вночі вдарять перші морози — погода в Одесі на завтра
В Одесі протягом доби збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Після холодної ночі в місті очікується помірне потепління вдень до +7 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Уночі в Одесі температура опуститься до 0 °C, за відчуттями буде трохи холодніше — близько −1 °C. Вітер слабкий, до 3 м/с, без опадів.
Вранці повітря прогріється до +1 °C. Погода залишатиметься сухою, вітер не посилиться, а тиск буде стабільним.
Удень в Одесі стане значно тепліше — до +7 °C. Відчуватиметься близько +6 °C, вітер північно-західний, до 5 м/с.
Увечері температура збережеться на рівні +7 °C, однак через посилення вітру до 7 м/с стане прохолодніше за відчуттями. Можлива незначна волога, але істотних опадів синоптики не прогнозують.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі від +2 °С...-3 °С, вдень +5...+10 °С тепла.
- На автошляхах області видимість добра.
