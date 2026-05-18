Ночной удар по Одессе: среди пострадавших 11-летний мальчик

Пожар после обстрела после обстрела. Фото: Одесская ГВА

Ночью в понедельник, 18 мая, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Получили повреждения жилой квартал, здания лицея и детского сада. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Пострадали 11-летний мальчик и 59-летний мужчина — им оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах атаки разворачивают оперативные штабы. Представители экстренных служб и коммунальщики ликвидируют последствия российского обстрела.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 04:33, по информации Одесской ГВА, известно о 26 поврежденных домах: четыре частных и 22 многоквартирных.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что ночью 18 мая в Одессе прогремели взрывы. Город оказался под ударом беспилотников. В четырех районах Одесской области тогда продолжалась воздушная тревога.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера писал, что в ночь на 16 мая подвергся российским ударам юг Одесской области. Среди поврежденных объектов жилые дома, объекты портовой инфраструктуры и образовательное учреждение. Пострадали два человека.