Ночной удар по Одессе: среди пострадавших 11-летний мальчик

Дата публикации 18 мая 2026 02:40
Пожар после обстрела после обстрела. Фото: Одесская ГВА

Ночью в понедельник, 18 мая, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Получили повреждения жилой квартал, здания лицея и детского сада. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Обстріл Одеси вночі 18 травня 2026 року
Скриншот сообщений Сергея Лысака

Последствия ночной атаки на Одессу ночью 18 мая

Пострадали 11-летний мальчик и 59-летний мужчина — им оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах атаки разворачивают оперативные штабы. Представители экстренных служб и коммунальщики ликвидируют последствия российского обстрела.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 04:33, по информации Одесской ГВА, известно о 26 поврежденных домах: четыре частных и 22 многоквартирных.

Обстріл Одеси вночі 18 травня 2026 року
Скриншот сообщения Одесской ГВА

Ранее Новини.LIVE сообщал, что ночью 18 мая в Одессе прогремели взрывы. Город оказался под ударом беспилотников. В четырех районах Одесской области тогда продолжалась воздушная тревога.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера писал, что в ночь на 16 мая подвергся российским ударам юг Одесской области. Среди поврежденных объектов жилые дома, объекты портовой инфраструктуры и образовательное учреждение. Пострадали два человека.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
