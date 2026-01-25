Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новые правила — в Румынию не пустят из-за этой бумажки

Новые правила — в Румынию не пустят из-за этой бумажки

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 18:54
Новые правила пересечения границы с Румынией на авто
Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Румынии

Для украинцев, которые планируют поездку в Румынию на автомобиле, ввели новые требования. Без сертификата техосмотра пограничники могут отказать во въезде, даже если другие документы в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Документ об исправности авто

Кроме паспорта, документов на авто и страховки, теперь нужен и сертификат техобслуживания. В нем должно быть подтверждено, что машина исправна, соответствует экологическим нормам и безопасна для движения. Без этой справки въезд будет запрещен.

Для поездки также нужны:

  • биометрический паспорт или виза;
  • документы на авто;
  • медицинская страховка;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин от 18 до 60 лет;
  • доверенность, если машина не ваша.

Какие таможенные ограничения на границе

Отдельно действуют и таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения — мясо, молочные изделия или мед. Нельзя перевозить диких животных, пиратские товары и предметы культурной ценности без разрешения. Наличные свыше 10 тысяч евро надо обязательно декларировать.

Домашних любимцев пускают только при наличии ветеринарного паспорта с прививками и микрочипом. Лекарства с наркотическими веществами также нужно декларировать.

Напомним, на молдавской границе усилили проверки для водителей из Украины. Также мы писали, без каких документов нельзя выехать в Венгрию.

Одесса Румыния Одесская область Новости Одессы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации