Нові правила перетину кордону з Румунією на авто

Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Румунії

Для українців, які планують поїздку до Румунії на автомобілі, запровадили нові вимоги. Без сертифіката техогляду прикордонники можуть відмовити у в’їзді, навіть якщо інші документи в порядку.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Документ про справність авто

Крім паспорта, документів на авто та страховки, тепер потрібен і сертифікат техобслуговування. У ньому має бути підтверджено, що машина справна, відповідає екологічним нормам і безпечна для руху. Без цієї довідки в’їзд буде заборонено.

Для поїздки також потрібні:

біометричний паспорт або віза;

документи на авто;

медичне страхування;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю чи запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків від 18 до 60 років;

довіреність, якщо машина не ваша.

Які митні обмеження на кордоні

Окремо діють і митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, токсичні речовини, а також продукти тваринного походження — м'ясо, молочні вироби чи мед. Не можна перевозити диких тварин, піратські товари та предмети культурної цінності без дозволу. Готівку понад 10 тисяч євро треба обов’язково декларувати.

Домашніх улюбленців пускають лише за наявності ветеринарного паспорта з щепленнями та мікрочіпом. Ліки з наркотичними речовинами також потрібно декларувати.

Нагадаємо, на молдовському кордоні посилили перевірки для водіїв з України. Також ми писали, без яких документів не можна виїхати до Угорщини.