Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нові правила — до Румунії не пустять через цей папірець

Нові правила — до Румунії не пустять через цей папірець

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 18:54
Нові правила перетину кордону з Румунією на авто
Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Румунії

Для українців, які планують поїздку до Румунії на автомобілі, запровадили нові вимоги. Без сертифіката техогляду прикордонники можуть відмовити у в’їзді, навіть якщо інші документи в порядку.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Документ про справність авто

Крім паспорта, документів на авто та страховки, тепер потрібен і сертифікат техобслуговування. У ньому має бути підтверджено, що машина справна, відповідає екологічним нормам і безпечна для руху. Без цієї довідки в’їзд буде заборонено.

Для поїздки також потрібні:

  • біометричний паспорт або віза;
  • документи на авто;
  • медичне страхування;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю чи запрошення);
  • військово-обліковий документ для чоловіків від 18 до 60 років;
  • довіреність, якщо машина не ваша.

Які митні обмеження на кордоні

Окремо діють і митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, токсичні речовини, а також продукти тваринного походження — м'ясо, молочні вироби чи мед. Не можна перевозити диких тварин, піратські товари та предмети культурної цінності без дозволу. Готівку понад 10 тисяч євро треба обов’язково декларувати.

Домашніх улюбленців пускають лише за наявності ветеринарного паспорта з щепленнями та мікрочіпом. Ліки з наркотичними речовинами також потрібно декларувати.

Нагадаємо, на молдовському кордоні посилили перевірки для водіїв з України. Також ми писали, без яких документів не можна виїхати до Угорщини.

Одеса Румунія Одеська область Новини Одеси техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації