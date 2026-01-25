Відео
Україна
Виїзд за кордон ускладнений — черги перед КПП на Одещині

Виїзд за кордон ускладнений — черги перед КПП на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 09:14
Затори на трасі Одеса-Рені: ситуація на кордоні сьогодні
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Сьогодні вранці, 25 січня, на трасі Одеса-Рені рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією місцями суттєво ускладнений. Найбільші черги зафіксували поблизу села Маяки та перед пунктами пропуску.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

За даними сервісу, рух значно уповільнений у районі села Маяки та перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку. Там черги сягають кількох кілометрів.

None - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Складна ситуація спостерігається і на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах цю ділянку позначено помаранчевим кольором, що свідчить про повільний рух транспорту.

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки також є скупчення автомобілів. Черги фіксують поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також безпосередньо в Орлівці. Водночас ці затримки не критичні та не паралізують рух повністю.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Інша ситуація на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть". Там черг на виїзд з України немає, однак на в’їзді до країни утворився затор, який на картах позначений червоним кольором.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою розвертають водіїв через цей папірець. Також ми писали, що у Польщі немає законодавчих підстав для депортації іноземців через неблагонадійну ситуацію з фінансами.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
