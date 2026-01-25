Затори на трасі Одеса-Рені: ситуація на кордоні сьогодні

Виїзд за кордон ускладнений — черги перед КПП на Одещині
Сьогодні вранці, 25 січня, на трасі Одеса-Рені рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією місцями суттєво ускладнений. Найбільші черги зафіксували поблизу села Маяки та перед пунктами пропуску.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
За даними сервісу, рух значно уповільнений у районі села Маяки та перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку. Там черги сягають кількох кілометрів.
Складна ситуація спостерігається і на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах цю ділянку позначено помаранчевим кольором, що свідчить про повільний рух транспорту.
Затори до Орлівки
На трасі М-15 у напрямку Орлівки також є скупчення автомобілів. Черги фіксують поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також безпосередньо в Орлівці. Водночас ці затримки не критичні та не паралізують рух повністю.
Інша ситуація на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть". Там черг на виїзд з України немає, однак на в’їзді до країни утворився затор, який на картах позначений червоним кольором.
