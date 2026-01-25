Видео
Україна
Видео

Выезд за границу затруднен — очереди перед КПП на Одесчине

Выезд за границу затруднен — очереди перед КПП на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 09:14
Пробки на трассе Одесса-Рени: ситуация на границе сегодня
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Сегодня утром, 25 января, на трассе Одесса-Рени движение в направлении границы с Молдовой и Румынией местами существенно затруднено. Наибольшие очереди зафиксировали вблизи села Маяки и перед пунктами пропуска.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

По данным сервиса, движение значительно замедлено в районе села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка. Там очереди достигают нескольких километров.

None - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Сложная ситуация наблюдается и на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах этот участок обозначен оранжевым цветом, что свидетельствует о медленном движении транспорта.

КПП Старокозаче
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки также есть скопление автомобилей. Очереди фиксируют вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также непосредственно в Орловке. В то же время эти задержки не критичны и не парализуют движение полностью.

КПП Орлівка
Дорога в Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть". Там очередей на выезд из Украины нет, однако на въезде в страну образовалась пробка, которая на картах обозначена красным цветом.

КПП РЕНІ
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, на границе с Молдовой разворачивают водителей из-за этой бумажки. Также мы писали, что в Польше нет законодательных оснований для депортации иностранцев из-за неблагонадежной ситуации с финансами.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
