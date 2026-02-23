Украина создает новую модель войны - заявление Курта Волкера

Курт Волкер на форуме. Фото: Новини.LIVE

Украина воюет лучше, чем армии НАТО или США. В условиях ограниченных ресурсов она создала новую модель войны, которая дешевле, быстрее и технологически гибкую. Этот опыт уже меняет представление Запада о современных конфликтах.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время форума Black Sea Security Forum в Одессе, передают журналисты Новини.LIVE.

Новые технологии

По словам Волкера, Украина ведет войну в условиях, в которых Соединенные Штаты и страны НАТО никогда не воевали бы. Западные армии имеют полный набор средств — от космической разведки до дальнобойного оружия. Украина же вынуждена воевать без этого "полного пакета", компенсируя недостаток ресурсов собственными решениями. Именно поэтому ее опыт стал уникальным для мира.

"Украина сейчас борется в войне, в которой мы бы никогда не боролись. Вы не имеете всех тех средств, которые имеют США или страны НАТО, если бы мы вели такую войну", — подчеркнул Волкер.

Он пояснил, что традиционная модель войны базируется на высокой эффективности, но и на очень высоких затратах. Так, по его словам, воюет Россия. Украина же пошла другим путем — сделала ставку на инновации, которые позволяют достигать результата с минимальными затратами. В долгой перспективе именно такая модель оказывается конкурентной.

"Вы нашли новый подход — высокая эффективность и низкие затраты благодаря инновациям. И со временем системы со сверхвысокими затратами просто не могут с этим конкурировать", — отметил он.

Технологии БпЛА

Отдельное внимание Волкер уделил беспилотным технологиям. По его словам, в ряде направлений Украина уже опережает страны НАТО, в частности в использовании дронов в воздухе, на земле и на море. Это имеет особое значение для Черного моря и безопасности юга Украины, в том числе Одессы. Запад, по его мнению, должен не только помогать Украине, но и перенимать ее опыт.

"Страны НАТО должны научиться производить высокоэффективные системы низкой стоимости — такие, как дроны, которые уже создает Украина", — подчеркнул Волкер.

Он также заявил, что нынешняя модель отношений — когда Украина воюет, а союзники реагируют точечной поддержкой — больше не работает. По его мнению, Украине нужна не только помощь, а полная интеграция в западные структуры безопасности. Это касается как обмена разведданными, так и политических решений относительно членства.

"Мы нуждаемся в том, чтобы Украина была интегрирована в НАТО и стала частью более широкой среды безопасности — так же полноправно, как в ЕС", — заявил он.

Напомним, мы сообщали, что продолжаются переговоры между Украиной и РФ. Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что следующий раунд переговоров ожидают в конце этой недели. Тем временем украинская сторона параллельно пытается подготовить возможный саммит с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Также мы писали, что во время международного форума Сергей Лысак отметил, что для Украины война началась еще в 2014 году, а не в 2022-м. За время полномасштабного вторжения российские войска атаковали Одессу 193 раза.