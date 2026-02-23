Україна створює нову модель війни — заява Курта Волкера

Курт Волкер на форумі. Фото: Новини.LIVE

Україна воює не так, як воюють армії НАТО чи США. В умовах обмежених ресурсів вона створила нову модель війни — дешевшу, швидшу й технологічно гнучку. Цей досвід уже змінює уявлення Заходу про сучасні конфлікти.

Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час форуму Black Sea Security Forum в Одесі, передають журналісти Новини.LIVE.

Нові технології

За словами Волкера, Україна веде війну в умовах, у яких Сполучені Штати та країни НАТО ніколи не воювали б. Західні армії мають повний набір засобів — від космічної розвідки до далекобійної зброї. Україна ж змушена воювати без цього "повного пакета", компенсуючи нестачу ресурсів власними рішеннями. Саме тому її досвід став унікальним для світу.

"Україна зараз бореться у війні, у якій ми б ніколи не боролися. Ви не маєте всіх тих засобів, які мають США чи країни НАТО, якби ми вели таку війну", — наголосив Волкер.

Він пояснив, що традиційна модель війни базується на високій ефективності, але й на дуже високих витратах. Так, за його словами, воює Росія. Україна ж пішла іншим шляхом — зробила ставку на інновації, які дозволяють досягати результату з мінімальними витратами. У довгій перспективі саме така модель виявляється конкурентною.

"Ви знайшли новий підхід — висока ефективність і низькі витрати завдяки інноваціям. І з часом системи з надвисокими витратами просто не можуть з цим конкурувати", — зазначив він.

Технології БпЛА

Окрему увагу Волкер приділив безпілотним технологіям. За його словами, у низці напрямків Україна вже випереджає країни НАТО, зокрема у використанні дронів у повітрі, на землі та на морі. Це має особливе значення для Чорного моря й безпеки півдня України, в тому числі Одеси. Захід, на його думку, має не лише допомагати Україні, а й переймати її досвід.

"Країни НАТО повинні навчитися виробляти високоефективні системи низької вартості — такі, як дрони, які вже створює Україна", — підкреслив Волкер.

Він також заявив, що нинішня модель відносин — коли Україна воює, а союзники реагують точковою підтримкою — більше не працює. На його думку, Україні потрібна не лише допомога, а повна інтеграція в західні структури безпеки. Це стосується як обміну розвідданими, так і політичних рішень щодо членства.

"Ми потребуємо того, щоб Україна була інтегрована в НАТО і стала частиною ширшого безпекового середовища — так само повноправно, як у ЄС", — заявив він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що тривають перемовити між Україною та РФ. Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що наступний раунд переговорів очікують наприкінці цього тижня. Тим часом українська сторона паралельно намагається підготувати можливий саміт за участі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Також ми писали, що під час міжнародного форуму Сергій Лисак наголосив, що для України війна почалася ще у 2014 році, а не у 2022-му. За час повномасштабного вторгнення російські війська атакували Одесу 193 рази.