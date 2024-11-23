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Одесса и пригород сегодня остались без воды — адреса

23 ноября 2024 12:52
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Сотни одесситов и несколько пригородных населенных пунктов сегодня без воды
Человек моет руки. Фото иллюстративное: unsplash
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 23 ноября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Водоснабжение коммунальщики обещают возобновить до 19:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

До 15:00 воды не будет в Одессе по следующим адресам:

  • ул. Сечевых Стрельцов
  • ул. Валерия Самофалова
  • ул. Балтиморская
  • ул. Матюшенко

К 19:00 водоснабжение будет отсутствовать в следующих населенных пунктах:

  • с. Булдинка
  • с. Вызырка
  • м. Южное

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сотни одесситов остались без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Также мы писали, что в Одесской области действуют стабилизационные отключения света.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды

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