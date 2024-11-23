Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Графіки не у всіх — хто з одеситів без світла до вечора arrow

Графіки не у всіх — хто з одеситів без світла до вечора

23 листопада 2024 10:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Планові роботи та відключення світла в Одесі 23 листопада
Енергетики прокладають лінії електропередач. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 23 листопада, в Одеській області будуть проводитися планові роботи з обслуговування електромереж. Енергетики працюватимуть у різних районах міста, тому у деяких домівках не буде електропостачання до вечора.

Про це у суботу, 23 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:
Графіки не у всіх — хто з одеситів без світла до вечора - фото 1
Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де не буде світла

Південний РЕМ

Електропостачання буде відсутнє до 18:00 за адресами:

  • вул. Абрикосова, 4-16, 45-53
  • вул. Дачна, 4/2
  • вул. Дубовий Гай, 2-57
  • вул. Лігінська (Макаренка), 1-33
  • вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в
  • вул. Рибальська, 20
  • вул. Рівності, 84-104, 91-195
  • вул. Айвазовського (Тімірязєва), 34
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

Електропостачання буде відсутнє до 19:00 за адресами:

  • Зелена Балка, 58, 73, 114
  • просп. Свободи

Північний РЕМ

Електропостачання буде відсутнє до 19:00 за адресами:

  • вул. Ак. Заболотного, 56-66 (парні)
  • вул. Висоцького, 1-11а
  • вул. Семена Палія, 103-113

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, через наслідки російських обстрілів на території Одеської області запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Також сьогодні вночі в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Боровського, сталася пожежа у складській будівлі.

 

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:29 В ISW поставили під сумнів заяви РФ про інноваційність "Орєшніка"

10:17 Графіки не у всіх — хто з одеситів без світла до вечора

09:48 На Закарпатті каменепад заблокував поїзд — є затримка у русі

09:45 Масштабна пожежа в Одесі — горіли склади

09:19 Авіаудари та штурм позицій — Генштаб про ситуацію на фронті

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:05 Відключення світла на Одещині — які графіки на сьогодні

08:45 Субсидію можуть анулювати — хто залишиться без допомоги

Ексклюзив

08:44 У США вшанували пам’ять жертв Голодомору — фоторепортаж

08:10 Національний кешбек — що найчастіше купують українці

08:02 Чоловік не мобілізувався, бо не ходили автобуси, — що вирішив суд

10:29 В ISW поставили під сумнів заяви РФ про інноваційність "Орєшніка"

10:17 Графіки не у всіх — хто з одеситів без світла до вечора

09:48 На Закарпатті каменепад заблокував поїзд — є затримка у русі

09:45 Масштабна пожежа в Одесі — горіли склади

09:19 Авіаудари та штурм позицій — Генштаб про ситуацію на фронті

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:05 Відключення світла на Одещині — які графіки на сьогодні

08:45 Субсидію можуть анулювати — хто залишиться без допомоги

Ексклюзив

08:44 У США вшанували пам’ять жертв Голодомору — фоторепортаж

08:10 Національний кешбек — що найчастіше купують українці

08:02 Чоловік не мобілізувався, бо не ходили автобуси, — що вирішив суд

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету