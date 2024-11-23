Планові роботи та відключення світла в Одесі 23 листопада

Графіки не у всіх — хто з одеситів без світла до вечора
Сьогодні, 23 листопада, в Одеській області будуть проводитися планові роботи з обслуговування електромереж. Енергетики працюватимуть у різних районах міста, тому у деяких домівках не буде електропостачання до вечора.
Про це у суботу, 23 листопада, повідомили в Одеській міській раді.
Де не буде світла
Південний РЕМ
Електропостачання буде відсутнє до 18:00 за адресами:
- вул. Абрикосова, 4-16, 45-53
- вул. Дачна, 4/2
- вул. Дубовий Гай, 2-57
- вул. Лігінська (Макаренка), 1-33
- вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в
- вул. Рибальська, 20
- вул. Рівності, 84-104, 91-195
- вул. Айвазовського (Тімірязєва), 34
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3
Електропостачання буде відсутнє до 19:00 за адресами:
- Зелена Балка, 58, 73, 114
- просп. Свободи
Північний РЕМ
Електропостачання буде відсутнє до 19:00 за адресами:
- вул. Ак. Заболотного, 56-66 (парні)
- вул. Висоцького, 1-11а
- вул. Семена Палія, 103-113
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, через наслідки російських обстрілів на території Одеської області запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Також сьогодні вночі в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Боровського, сталася пожежа у складській будівлі.
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