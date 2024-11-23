Планові роботи та відключення світла в Одесі 23 листопада

Енергетики прокладають лінії електропередач. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 23 листопада, в Одеській області будуть проводитися планові роботи з обслуговування електромереж. Енергетики працюватимуть у різних районах міста, тому у деяких домівках не буде електропостачання до вечора.

Про це у суботу, 23 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Де не буде світла

Південний РЕМ

Електропостачання буде відсутнє до 18:00 за адресами:

вул. Абрикосова, 4-16, 45-53

вул. Дачна, 4/2

вул. Дубовий Гай, 2-57

вул. Лігінська (Макаренка), 1-33

вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в

вул. Рибальська, 20

вул. Рівності, 84-104, 91-195

вул. Айвазовського (Тімірязєва), 34

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40

пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197

пров. Абрикосовий, 1-29, 43

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

Електропостачання буде відсутнє до 19:00 за адресами:

Зелена Балка, 58, 73, 114

просп. Свободи

Північний РЕМ

Електропостачання буде відсутнє до 19:00 за адресами:

вул. Ак. Заболотного, 56-66 (парні)

вул. Висоцького, 1-11а

вул. Семена Палія, 103-113

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, через наслідки російських обстрілів на території Одеської області запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Також сьогодні вночі в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Боровського, сталася пожежа у складській будівлі.