Плановые работы и отключение света в Одессе 23 ноября

Энергетики прокладывают линии электропередачи. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 23 ноября, в Одесской области будут проводиться плановые работы по обслуживанию электросетей. Энергетики будут работать в разных районах города, поэтому в некоторых домах не будет электроснабжения до вечера.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где не будет света

Южный РЭС

Электроснабжение будет отсутствовать до 18:00 по адресам:

ул. Абрикосовая, 4-16, 45-53

ул. Дачная, 4/2

ул. Дубовая Роща, 2-57

ул. Лигинская (Макаренко), 1-33

ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в

ул. Рыболовная, 20

ул. Равенства, 84-104, 91-195

ул. Айвазовского (Тимирязева), 34

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40

пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197

пер. Абрикосовый, 1-29, 43

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

Электроснабжение будет отсутствовать до 19:00 по адресам:

Зеленая Балка, 58, 73, 114

просп. Свободы

Северный РЭС

Электроснабжение будет отсутствовать до 19:00 по адресу:

ул. Ак. Заболотного

ул. Высоцкого, 1-11а

ул. Семена Палия, 103-113

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу.

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?"

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за последствий российских обстрелов на территории Одесской области введены графики стабилизационных отключений электроэнергии. Также сегодня ночью в Хаджибейском районе Одессы, по улице Боровского, произошел пожар в складском здании.