Плановые работы и отключение света в Одессе 23 ноября

Графики не у всех — кто из одесситов без света до вечера
Сегодня, 23 ноября, в Одесской области будут проводиться плановые работы по обслуживанию электросетей. Энергетики будут работать в разных районах города, поэтому в некоторых домах не будет электроснабжения до вечера.
Об этом в субботу, 23 ноября, сообщили в Одесском городском совете.
Где не будет света
Южный РЭС
Электроснабжение будет отсутствовать до 18:00 по адресам:
- ул. Абрикосовая, 4-16, 45-53
- ул. Дачная, 4/2
- ул. Дубовая Роща, 2-57
- ул. Лигинская (Макаренко), 1-33
- ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в
- ул. Рыболовная, 20
- ул. Равенства, 84-104, 91-195
- ул. Айвазовского (Тимирязева), 34
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197
- пер. Абрикосовый, 1-29, 43
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3
Электроснабжение будет отсутствовать до 19:00 по адресам:
- Зеленая Балка, 58, 73, 114
- просп. Свободы
Северный РЭС
Электроснабжение будет отсутствовать до 19:00 по адресу:
- ул. Ак. Заболотного
- ул. Высоцкого, 1-11а
- ул. Семена Палия, 103-113
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу.
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?"
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, из-за последствий российских обстрелов на территории Одесской области введены графики стабилизационных отключений электроэнергии. Также сегодня ночью в Хаджибейском районе Одессы, по улице Боровского, произошел пожар в складском здании.
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