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Графики не у всех — кто из одесситов без света до вечера

23 ноября 2024 10:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Плановые работы и отключение света в Одессе 23 ноября
Энергетики прокладывают линии электропередачи. Фото иллюстративное: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 23 ноября, в Одесской области будут проводиться плановые работы по обслуживанию электросетей. Энергетики будут работать в разных районах города, поэтому в некоторых домах не будет электроснабжения до вечера.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где не будет света

Южный РЭС

Электроснабжение будет отсутствовать до 18:00 по адресам:

  • ул. Абрикосовая, 4-16, 45-53
  • ул. Дачная, 4/2
  • ул. Дубовая Роща, 2-57
  • ул. Лигинская (Макаренко), 1-33
  • ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в
  • ул. Рыболовная, 20
  • ул. Равенства, 84-104, 91-195
  • ул. Айвазовского (Тимирязева), 34
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

Электроснабжение будет отсутствовать до 19:00 по адресам:

  • Зеленая Балка, 58, 73, 114
  • просп. Свободы

Северный РЭС

Электроснабжение будет отсутствовать до 19:00 по адресу:

  • ул. Ак. Заболотного
  • ул. Высоцкого, 1-11а
  • ул. Семена Палия, 103-113

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу.

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?"
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за последствий российских обстрелов на территории Одесской области введены графики стабилизационных отключений электроэнергии. Также сегодня ночью в Хаджибейском районе Одессы, по улице Боровского, произошел пожар в складском здании.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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