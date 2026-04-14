Весенняя посевная в разгаре: Одесская область снова в лидерах по объемам

В Украине активно продолжается весенняя посевная. По состоянию на 14 апреля аграрии уже засеяли почти миллион гектаров яровых культур. Это лишь часть от запланированного, но темпы остаются высокими. Одесская область - среди областей, где работы продвигаются быстрее всего.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Одесская область лидирует

Одесская область вошла в тройку регионов с наибольшими площадями посевов. Здесь уже засеяли 164,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Больше всего площадей отдали под горох — 95 тыс. га. Также аграрии активно сеют ячмень — 35 тыс. га, пшеницу — 10 тыс. га и овес — 1,2 тыс. га. В целом по Украине уже засеяно 997 тыс. га, что составляет 17% от запланированных площадей. Среди лидеров яровой ячмень — более 528 тыс. га, а также горох — 209,8 тыс. га и пшеницу — 128,5 тыс. га. Посевы овса превысили 100 тыс. га, тогда как кукурузу и просо только начали сеять.

Другие культуры

Параллельно аграрии работают и с техническими культурами. Их уже засеяли на площади 126,8 тыс. га. Больше всего — сахарной свеклы, которая занимает 68,6 тыс. га, или 35% от прогноза. Также в 13 областях, в том числе и в Одесской области, стартовал сев подсолнечника. Сейчас этой культурой засеяно 58,1 тыс. га. В Днепропетровской области уже начали сеять кукурузу, а на Львовщине — сою.

Ситуация с озимыми

Отметим, урожай в Одесской области в 2026 году был под угрозой из-за критического истощения почв и дефицита влаги, поскольку осенние осадки насытили землю лишь на 60 сантиметров вместо необходимого метрового слоя. Ситуацию усугубляет чрезмерное засевание полей подсолнечником, что вытягивает из земли все питательные ресурсы и нарушает естественный баланс, оставляя озимые культуры без надлежащего питания.

Несмотря на то, что сейчас состояние посевов оценивается как удовлетворительное, аграрии опасаются весенних температурных качелей, которые могут уничтожить слабые всходы. Конечный результат жатвы полностью будет зависеть от интенсивности дождей в апреле и мае, ведь без дополнительного увлажнения регион рискует получить один из самых низких показателей сбора зерна за последние годы.

Как сообщали Новини.LIVE, что на этот раз полевые работы стартовали чуть позже. Причиной стала холодная зима - почва глубже промерзла, а снег в части регионов лежал дольше. Первыми к работам традиционно готовились южные области, в частности Одесская область. Аграрии планируют засеять почти те же площади, что и в прошлом году.

