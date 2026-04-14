Весняна посівна у розпалі: Одещина знову в лідерах за обсягами

Посівна на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні активно триває весняна посівна. Станом на 14 квітня аграрії вже засіяли майже мільйон гектарів ярих культур. Це лише частина від запланованого, але темпи залишаються високими. Одещина — серед областей, де роботи просуваються найшвидше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Одещина лідирує

Одеська область увійшла до трійки регіонів із найбільшими площами посівів. Тут уже засіяли 164,5 тис. га зернових і зернобобових культур. Найбільше площ віддали під горох — 95 тис. га. Також аграрії активно сіють ячмінь — 35 тис. га, пшеницю — 10 тис. га та овес — 1,2 тис. га. Загалом по Україні вже засіяно 997 тис. га, що становить 17% від запланованих площ. Серед лідерів ярий ячмінь — понад 528 тис. га, а також горох — 209,8 тис. га та пшеницю — 128,5 тис. га. Посіви вівса перевищили 100 тис. га, тоді як кукурудзу та просо лише почали сіяти.

Інші культури

Паралельно аграрії працюють і з технічними культурами. Їх уже засіяли на площі 126,8 тис. га. Найбільше — цукрових буряків, які займають 68,6 тис. га, або 35% від прогнозу. Також у 13 областях, зокрема й на Одещині, стартувала сівба соняшника. Наразі цією культурою засіяно 58,1 тис. га. У Дніпропетровській області вже почали сіяти кукурудзу, а на Львівщині — сою.

Ситуація з озимими

Зазначимо, урожай на Одещині у 2026 році був під загрозою через критичне виснаження ґрунтів та дефіцит вологи, оскільки осінні опади наситили землю лише на 60 сантиметрів замість необхідного метрового шару. Ситуацію погіршує надмірне засівання полів соняшником, що витягує з землі всі поживні ресурси та порушує природний баланс, залишаючи озимі культури без належного живлення.

Читайте також:

Попри те, що наразі стан посівів оцінюється як задовільний, аграрії побоюються весняних температурних гойдалок, які можуть знищити слабкі сходи. Кінцевий результат жнив повністю залежатиме від інтенсивності дощів у квітні та травні, адже без додаткового зволоження регіон ризикує отримати один із найнижчих показників збору зерна за останні роки.

Як повідомляли Новини.LIVE, що цього разу польові роботи стартували трохи пізніше. Причиною стала холодна зима — ґрунт глибше промерз, а сніг у частині регіонів лежав довше. Першими до робіт традиційно готувалися південні області, зокрема Одещина. Аграрії планують засіяти майже ті самі площі, що й торік.

Також Новини.LIVE писали, що СБУ повідомила про підозру капітану іноземного судна, яке працювало на "тіньовий" флот РФ. Його затримали в Одесі ще у грудні 2025 року. Судно використовували для незаконного вивезення ресурсів з окупованого Криму. Йдеться про зерно та нафтопродукти, які переправляли до третіх країн.