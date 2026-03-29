Судна з Одеси йдуть в обхід через три країни Європи через атаки

Дата публікації: 29 березня 2026 15:09
Судно у Чорному морі біля берегів Одеси. Фото іллюстративне: АМПУ

Цивільні судна, які йдуть з Одеси, змушені користуватися довшим маршрутом через води сусідніх країн у Чорному морі. Це дозволяє уникати атак з боку російських загарбників, але водночас ускладнює і подовжує логістику.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву капітана 1-го рангу запасу Андрія Риженко в етері телемарафону "Ми — Україна".

Маршрут суден в обхід трьох країн

За словами Андрія Риженка, повноцінне судноплавство з українських портів досі не відновлене. Попри роботу морського коридору, він не є прямим і проходить в обхід небезпечних ділянок. Таким чином, зараз судна з Одеси рухаються через територіальні води інших держав, що дозволяє зменшити ризики ударів з боку Росії.

"Існує коридор з Одеси, але він проходить через територіальні води наших сусідів — Румунії, Болгарії і Туреччини. Завдяки цьому вони не нападають туди", — повідомив військовий експерт.

Такий маршрут суттєво відрізняється від класичного шляху до Босфору, каже Риженко. Адже раніше судна йшли значно коротшим курсом, але зараз цей напрямок залишається небезпечним через ризик атак.

Читайте також:

Заблоковані порти України

Окрім цього, частина українських портів досі не може працювати повноцінно. Зокрема, Миколаїв і Очаків залишаються фактично заблокованими через присутність російських військ. Проте за словами експерта, попри складну ситуацію, можливість повернення до повноцінного судноплавства все ж розглядають. Це напряму залежить від дій українських сил оборони та безпеки.

"Думаю, що завдяки діям сил безпеки і оборони нам вдасться поновити класичний маршрут від Одеси до Босфору напряму, розблокувати інші порти, які зараз фактично заблоковані через те, що Росія має сили на Кінбурнському півострові", — сказав Андрій Риженко.

Блокада Чорного моря: що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення Росія фактично заблокувала українські порти, що зупинило експорт зерна. Щоб уникнути глобальної продовольчої кризи, 22 липня 2022 року за посередництва ООН і Туреччини запрацювала "зернова угода", яка дозволила відновити поставки. Однак уже в липні 2023 року Росія вийшла з домовленостей, заявивши про невиконання власних умов і фактично зірвавши роботу коридору. У відповідь у серпні 2023 року Україна відкрила власний морський коридор без участі РФ, щоб відновити експорт і обійти блокаду.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE ніч на 20 березня під удар РФ потрапили іноземні кораблі на Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено два комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Вони були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.

Також раніше Новини.LIVE писали, що увечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксували влучання російського безпілотника у цивільне судно під прапором Панами. Воно виходило з порту Чорноморська та перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки постраждали члени екіпажу. На місці провели заходи з надання допомоги та евакуації людей. Удар стався саме під час виходу судна з порту.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
