Франція підтримує роботу українського морського коридору — як саме

Голова національних зборів Франції Яель Брон-Піве. Фото: Новини.LIVE

Французька республіка підтримує Україну у роботі морського гуманітарного коридору з портів Великої Одеси. Країна-член НАТО надасть додаткові потужності, зокрема й для покращення припортової інфраструктури.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила голова національних зборів Франції Яель Брон-Піве.

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"Ми вітаємо ті зусилля, які здійснюють усі структури для забезпечення роботи морського коридору, значення якого є надзвичайно важливим і який дозволяє експорт різноманітної продукції з України", — сказала дипломатка.

Відновлення роботи порту

Крім того, французька делегація відвідала одеський порт, який було пошкоджено російською ракетою восени минулого року. Дипломати наголосили на додатковій допомозі у відновленні роботи морської інфраструктури України. Це допоможе збільшити експорту спроможність країни.

Візит французької делегації

Нагадаємо, французький уряд розгляне виділення додаткових систем ППО для захисту Одеси та припортової інфраструктури регіону. Зустріч делегації відбулася у бомбосховищі під час чергової загрози з боку ворога.

Також ми писали, що Франція залишається відкритою до всіх можливостей у своїй непохитній позиції досягнення перемоги Україною. І відрядження своїх військових на допомогу ЗСУ не є винятком.