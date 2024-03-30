Франция поддерживает работу украинского морского коридора — как именно
Французская республика поддерживает Украину в работе морского гуманитарного коридора из портов Большой Одессы. Страна-член НАТО предоставит дополнительные мощности, в том числе для улучшения припортовой инфраструктуры.
Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщила глава национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве.
"Мы приветствуем те усилия, которые осуществляют все структуры для обеспечения работы морского коридора, значение которого чрезвычайно важно и позволяет экспорт разнообразной продукции из Украины", — сказала дипломат.
Восстановление работы порта
Кроме того, французская делегация посетила одесский порт, поврежденный российской ракетой осенью прошлого года. Дипломаты отметили дополнительную помощь в возобновлении работы морской инфраструктуры Украины. Это поможет увеличить экспорту способности страны.
Визит французской делегации
Напомним, французское правительство рассмотрит выделение дополнительных систем ПВО для защиты Одессы и припортовой инфраструктуры региона. Встреча делегации состоялась в бомбоубежище во время очередной угрозы со стороны врага.
Также мы писали, что Франция остается открытой ко всем возможностям своей непоколебимой позиции достижения победы Украиной. И командировка своих военных в помощь ВСУ не является исключением.
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