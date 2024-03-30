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Захист неба Одещини — голова ВР України звернувся до Франції щодо систем ППО

30 березня 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Захист неба Одещини — голова ВР України звернувся до Франції щодо систем ППО
Голова ВР України Руслан Стефанчук та голова національних зборів Франції Яель Брон-Піве. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Французький уряд розгляне виділення додаткових систем ППО для захисту Одеси та припортової інфраструктури регіону. Зустріч делегації відбулася у бомбосховищі під час чергової загрози з боку ворога. 

Про це під час пресбрифінгу повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. 

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За його словами, французький уряд одним з першим після повномасштабного вторгнення надавав військову допомогу Україні. Зараз вона активно продовжується.  

"Сьогодні для нас найважливіше рішення — це захист мирного населення в Україні. І зараз це насамперед необхідність у додаткових системах протиповітряної оборони", — сказав спікер ВР України Руслан Стефанчук. 

Збільшення допомоги

Крім того, голова Верховної Ради додав, що за допомогою Франції Україна має змогу будувати кораблі та корвети для морського флоту, отримувати артилерію та важку зброю. 

"Враховуючи всі ці відносини, які існують між нашими країнами, ви могли сьогодні побачити, що ця війна проти мирних людей. І тому ваша допомога Україні та рішення, які ви можете прийняти, це в першу чергу їхній захист", — додав Стефанчук. 

Обстріл Одеси у ніч проти 30 березня

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 30 березня вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Проте сили ППО збили всі цілі, влучань немає.

Додамо, вчора під вечір, в Силах оборони півдня України повідомили про знищення двох російських ракет, спрямованих на Одесу. В місті спрацювала ППО, однак уламки збитих ракет пошкодили чимало будівель. Руйнувань зазнав один із промислових районів міста. Частини ракет пошкодили нежитлові будівлі, також є постраждалі, серед яких діти.

На зараз відомо, що постраждали четверо людей, серед яких троє дітей віком 15, 12 і 10 років — травми їх неважкі. 

Руслан Стефанчук
Одеса
Франція
війна
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
ППО
допомога

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