Защита неба Одесчины — глава ВР Украины обратился к Франции за системами ПВО

Председатель ВР Украины Руслан Стефанчук и глава национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. Фото: Новости.

Французское правительство рассмотрит выделение дополнительных систем ПВО для защиты Одессы и припортовой инфраструктуры региона. Встреча делегации состоялась в бомбоубежище во время очередной угрозы со стороны врага.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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По его словам, французское правительство одним из первых после полномасштабного вторжения оказывало военную помощь Украине. В настоящее время она активно продолжается.

"Сегодня для нас важнейшее решение — это защита мирного населения в Украине. И сейчас это, прежде всего, необходимость в дополнительных системах противовоздушной обороны", — сказал спикер ВР Украины Руслан Стефанчук.

Увеличение помощи

Кроме того, председатель Верховной Рады добавил, что с помощью Франции Украина может строить корабли и корветы для морского флота, получать артиллерию и тяжелое оружие.

"Учитывая все эти отношения, существующие между нашими странами, вы могли сегодня увидеть, что эта война против мирных людей. И поэтому ваша помощь Украине и решения, которые вы можете принять, это в первую очередь их защита ", — добавил Стефанчук.

Обстрел Одессы в ночь на 30 марта

Напомним, российские войска в ночь на 30 марта в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Однако силы ПВО сбили все цели, попаданий нет.

Добавим, вчера под вечер, в Силах обороны юга Украины сообщили об уничтожении двух российских ракет, направленных на Одессу. В городе сработало ПВО, однако обломки сбитых ракет повредили немало зданий. Разрушений испытал один из промышленных районов города. Части ракет повредили нежилые здания, также пострадали, среди которых дети.

На данный момент известно, что пострадали четыре человека, среди которых трое детей 15, 12 и 10 лет — травмы их не тяжелые.