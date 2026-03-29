Суда из Одессы идут в обход через три страны Европы из-за атак

Судно в Черном море у берегов Одессы.

Гражданские суда, которые идут из Одессы, вынуждены пользоваться более длинным маршрутом через воды соседних стран в Черном море. Это позволяет избегать атак со стороны российских захватчиков, но в то же время усложняет и удлиняет логистику.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление капитана 1-го ранга запаса Андрея Рыженко в эфире телемарафона "Ми — Україна".

Маршрут судов в обход трех стран

По словам Андрея Рыженко, полноценное судоходство из украинских портов до сих пор не восстановлено. Несмотря на работу морского коридора, он не является прямым и проходит в обход опасных участков. Таким образом, сейчас суда из Одессы движутся через территориальные воды других государств, что позволяет уменьшить риски ударов со стороны России.

"Существует коридор из Одессы, но он проходит через территориальные воды наших соседей — Румынии, Болгарии и Турции. Благодаря этому они не нападают туда", — сообщил военный эксперт.

Такой маршрут существенно отличается от классического пути к Босфору, говорит Рыженко. Ведь раньше суда шли значительно более коротким курсом, но сейчас это направление остается опасным из-за риска атак.

Заблокированные порты Украины

Кроме этого, часть украинских портов до сих пор не может работать полноценно. В частности, Николаев и Очаков остаются фактически заблокированными из-за присутствия российских войск. Однако по словам эксперта, несмотря на сложную ситуацию, возможность возвращения к полноценному судоходству все же рассматривают. Это напрямую зависит от действий украинских сил обороны и безопасности.

"Думаю, что благодаря действиям сил безопасности и обороны нам удастся восстановить классический маршрут от Одессы до Босфора напрямую, разблокировать другие порты, которые сейчас фактически заблокированы из-за того, что Россия имеет силы на Кинбурнском полуострове", — сказал Андрей Рыженко.

Блокада Черного моря: что известно

После начала полномасштабного вторжения Россия фактически заблокировала украинские порты, что остановило экспорт зерна. Чтобы избежать глобального продовольственного кризиса, 22 июля 2022 года при посредничестве ООН и Турции заработала "зерновая сделка", которая позволила возобновить поставки. Однако уже в июле 2023 года Россия вышла из договоренностей, заявив о невыполнении собственных условий и фактически сорвав работу коридора. В ответ в августе 2023 года Украина открыла собственный морской коридор без участия РФ, чтобы возобновить экспорт и обойти блокаду.

Как ранее сообщали Новини.LIVE ночь на 20 марта под удар РФ попали иностранные корабли в Одесской области. В результате атаки повреждены два коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. Они были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

Также ранее Новини.LIVE писали, что вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировали попадание российского беспилотника в гражданское судно под флагом Панамы. Оно выходило из порта Черноморска и перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали члены экипажа. На месте провели мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей. Удар произошел именно во время выхода судна из порта.